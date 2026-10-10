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Samsung скоротить випуск смартфонів: дешеві моделі під загрозою

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Samsung скоротить випуск смартфонів: дешеві моделі під загрозою
Мобільний підрозділ Samsung за підсумками другого кварталу вперше в історії отримав операційний збиток
фото ілюстративне

Річний план випуску знизився до 200 млн пристроїв

Компанія Samsung зменшує випуск смартфонів у четвертому кварталі 2026 року – скорочення може сягнути 30%. Причина – подорожчання мікросхем пам’яті, через яке виробництво частини пристроїв майже не приносить прибутку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SamMobile та південнокорейське видання MoneyToday.

Що відомо про скорочення

SamMobile, яке посилається на повідомлення південнокорейських медіа, пише, що Samsung знизила обсяги виробництва смартфонів на четвертий квартал 2026 року. Скорочення може становити до 30%.

На початку року компанія планувала випустити близько 270 млн смартфонів за підсумками 2026 року, зокрема завдяки сильним продажам складних моделей. Тепер цей прогноз знизився приблизно до 200 млн пристроїв.

За даними видання, Samsung продає більше дорогих смартфонів, ніж будь-коли раніше, проте маржа мобільного підрозділу падає. Галузеві інсайдери стверджують: «від продажу смартфонів не залишається жодного прибутку». Офіційних коментарів Samsung щодо скорочення видання не наводить.

Чому виробництво стало дорожчим

Вартість мікросхем оперативної пам’яті за рік зросла на 175%, пише SamMobile. Причина – масовий попит з боку дата-центрів для штучного інтелекту, через що всі виробники смартфонів платять за ці чипи суттєво більше.

Повністю перекласти витрати на покупців компанії не можуть: через вищі ціни споживачі рідше оновлюють пристрої. Тому виробники покривають частину витрат за рахунок власної маржі, а подекуди продають смартфони собі в збиток.

Samsung уже кілька разів підвищувала ціни. Зокрема, з 1 жовтня у компанії здорожчала більшість конфігурацій Galaxy S26 у США: базові версії – на $100, а Galaxy S26 Ultra на 1 ТБ – на $200.

Удар по бюджетних моделях

За оцінками аналітиків, на які посилався «Главком», частка пам’яті в загальній вартості смартфонів бюджетного та середнього класу зросла з 10–15% до приблизно 30%. Через це випуск деяких бюджетних моделей став збитковим.

У тій самій публікації йшлося, що мобільний підрозділ Samsung за підсумками другого кварталу вперше в історії отримав операційний збиток. Водночас операційний прибуток напівпровідникового підрозділу компанії в першому кварталі зріс майже у 50 разів.

Нагадаємо, у серпні українські ритейлери прогнозували, що дешевих смартфонів на ринку ставатиме менше. За словами комерційного директора маркетплейсу «Алло» Євгена Кушнірова, окремі бюджетні моделі в Україні вже подорожчали на 30–70%, а до кінця року тиск на цей сегмент зберігатиметься.

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Теги: телефон ціни гаджет Samsung

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