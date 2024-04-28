Скільки щодня витрачають українці в онлайн-казино: названа сума

Майже 18% суїцидів у ЗСУ було скоєно військовослужбовцями, які мали ігрову залежність та великі борги

Щодня українці витрачають майже 400 мільйонів гривень в онлайн-казино. Про це розповів народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов в етері телемарафону.

«Ми бачимо по цифрах, що майже 400 млн грн. кожного дня українці витрачають в онлайн-казино. Є така жахлива цифра, яка ще до війни була досліджена – майже 18% суїцидальних випадків у Збройних силах було скоєно військовослужбовцями, які мали ігрову залежність та набули значних фінансових заборгованостей», – зазначив нардеп.

Крім того, за його словами, великий ресурс міститься у сфері застосування акцизів.

«Мільярди гривень буквально лежать під ногами, але через «сірі» схеми у підакцизних галузях держава втрачає майже 40 млрд грн. на рік. Найважча ситуація у тютюновій сфері – майже кожна п’ята сигарета продається без сплати акцизу», – додав Леонов.

Він звернув увагу, що боротьба з «тіньовим» ринком є у вигляді заміни паперових акцизних марок на електронні. Нині Верховна Рада працює над цим питанням.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино.

Як повідомлялося, кількість лудоманів зростає щороку, проте більшість – 87% з них – потрапили до переліку у 2023 році.

До слова, найбільше нелегальних ігрових залів, казино та покер-клубів торік закрито у Києві та області.