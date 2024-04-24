Єврокомісія виділила Україні черговий транш макрофінансової допомоги

Виділення коштів відбулося за позитивною оцінкою Єврокомісією узгоджених політичних умов, пов'язаних із реформами в галузі судової системи

Європейська Комісія виділила 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги для України. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Сьогодні ми виділяємо додаткові €1,5 мільярда в рамках € 50 мільярдів для України. Це життєво важливо для того, щоб держава та служби України працювали, поки вона дає відсіч агресору. Європа залишається єдиною та рішучою», – зазначила вона.

Виділення коштів відбулося за позитивною оцінкою Єврокомісією узгоджених політичних умов, пов'язаних із реформами в галузі судової системи, боротьби з відмиванням грошей, управління державними фінансами, бізнес-середовища та сільського господарства, а також вимог до звітності для забезпечення прозорого та ефективного використання коштів.

Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС тісно співпрацюватиме з українською владою, щоб забезпечити реалізацію плану "Україна", який, як очікується, буде швидко погоджений Радою ЄС.

Нагадаємо, на початку 2024 року Євросоюз ухвалив рішення щодо надання Україні масштабної фінансової допомоги. Лідери країн ЄС на спеціальному саміті 1 лютого схвалили пакет допомоги у розмірі 50 мільярдів євро, який буде надано Україні до 2027 року.

Європейська комісія підтримала запропонований урядом України план реформ Ukraine Plan у межах механізму Ukraine Facility, який визначає умови отримання 50 млрд євро макрофінансової допомоги протягом 2024-2027 років.

Як повідомлялося, Рада Європейського Союзу схвалила започаткування інструменту Ukraine Facility, який передбачає виділення 50 млрд євро допомоги для України на 2024-2027 роки.

Раніше лідери Європейського Союзу досягли угоди щодо створення плану виділення Україні 50 млрд євро після того, як Віктор Орбан зняв своє вето.