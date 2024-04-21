Допомога Україні від США та акції протесту в Ізраїлі: головне за ніч

У Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі та багатьох інших місцях по всьому Ізраїлю відбуваються протести

Головні новини ночі проти 21 квітня

Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні. Юнацька збірна України з хокею виборола срібло на чемпіонаті світу-2024. NYT повідомив, коли Україна може отримати перший транш озброєння від США. Акції протесту в Ізраїлі з закликом до нових виборів. Два гелікоптери ВМС Японії розбилися у Тихому океані. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 квітня, щоб ви були в курсі подій.

Стало відомо, коли Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні

Лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. про це він написав у соцмережі Х.

«Сенат готовий зробити наступний крок щодо доповнення до національної безпеки. Сенат домовився завершити роботу першим голосуванням у вівторок», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

Юнацька збірна України з хокею виборола срібло на чемпіонаті світу-2024

Юнацька збірна України з хокею (U18) посіла друге місце за підсумками чемпіонату світу-2024. Про це повідомляє Суспільне.

Україна провела другий сезон поспіль у дивізіоні IA. Підопічні Олександра Бобкіна здобули чотири перемоги, зокрема дотиснули Австрію (3:2) у надважливому поєдинку останнього туру. Єдиної поразки українцям завдала Німеччина – 1:2 в овертаймі.

Після свого заключного поєдинку Україна вийшла на проміжне перше місце в таблиці, випередивши Німеччину на два очки.

Данія нав'язала Німеччині боротьбу та вела у рахунку після перших двох періодів (3:2) і посеред третього (4:3), однак зрештою німці здійснили камбек у кінцівці та вирвали перемогу – 6:4.

Німеччина стала переможцем дивізіону IA та у 2025 році зіграє в елітному дивізіоні юнацького чемпіонату світу з хокею.

NYT повідомив, коли Україна може отримати перший транш озброєння від США

Поставки американської зброї можуть знову почати надходити в Україну невдовзі, а товари зі складів Пентагону в Німеччині будуть швидко доставлені залізницею до українського кордону. Про це повідомляє New York Times.

Видання пише, що першу партію військової допомоги від США можуть доставити в Україну за кілька днів після підписання законопроєкту президентом США у разі його ухвалення Сенатом.

Представники США не повідомили, яку зброю надішлють Україні в рамках пакета, але прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер сказав раніше, що, ймовірно, у транш буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерії.

«У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому. Ми можемо доставити протягом кількох днів», – повідомив Райдер.

Видання зазначає, що додаткові далекобійні ракети ATACMS можуть бути надані Україні, щойно Precision Strike Missiles (балістична ракета малої дальності, розроблена армією Сполучених Штатів для заміни MGM-140 ATACMS) почне надходити на склади Пентагону.

Офіційні особи заявили, що США мають обмежену кількість цієї зброї. Решта арсеналу ATACMS, за їх словами, зарезервовано для планів на випадок непередбачених обставин, якщо Сполучені Штати будуть вести війну з Росією, Північною Кореєю чи Китаєм.

Акції протесту в Ізраїлі з закликом до нових виборів

У Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі та багатьох інших місцях по всьому Ізраїлю відбуваються протести із закликами до нових виборів і угоди про звільнення заручників, утримуваних ХАМАС. Про це повідомляє The Times of Israel.

Один із антиурядових мітингів проходить у Кесарії, північному прибережному місті, де проживає прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, пише видання.

Журналісти зазначають, що тисячі ізраїльтян зібралися поблизу будівлі ізраїльського парламенту в Єрусалимі з вимогою відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та проведення дострокових виборів до Кнесету.

Два гелікоптери ВМС Японії розбилися у Тихому океані

Два гелікоптери Військово-морських сил (ВМС) Японії з вісьмома членами екіпажу розбилися в Тихому океані на південь від Токіо, під час нічних навчань. Про це повідомляє AP.

Міністр оборони Мінору Кіхара повідомив журналістам, що два вертольоти SH-60K, що належали Морським силам самооборони і перевозили по чотири члени екіпажу кожний, втратили зв’язок увечері в суботу, 20 квітня, поблизу острова Торісіма в Тихому океані приблизно за 600 кілометрів на південь від Токіо.

Одного з восьми членів екіпажу витягли з води, але про його або її стан невідомо. Інших сімох працівників рятувальники все ще шукають.

Причина аварії невідома, сказав Кіхара, додавши, що влада надає пріоритет рятувальній операції.

За словами Кіхари, двомоторні багатофункціональні гелікоптери, розроблені Ігорем Сікорським і відомі як Seahawk, проводили нічні протичовнові тренування. Один втратив зв’язок о 10:38 вечора (13:38 за Гринвічем) після надсилання екстреного сигналу. Інший втратив зв'язок приблизно через 25 хвилин.