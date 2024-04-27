Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Конфіскація російських активів: міністр назвав три сценарії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Конфіскація російських активів: міністр назвав три сценарії
Найоптимістичніший сценарій передбачає конфіскацію заморожених російських активів
фото з відкритих джерел

Дискусії щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні досі тривають

Питання конфіскації російських активів буде вирішене на саміті G7 в середині червня. Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

«У середині червня в Італії відбудеться саміт на рівні лідерів країн «Великої сімки», де власне одним з пунктів обговорення і є доля заморожених активів РФ. Власне вся ця активність – новини, публікації, обговорення – це просто зовні в медіа виходить інтенсивна дискусія, яка зараз відбувається в G7 стосовно цього і скоріше за все, дискусія закінчиться десь приблизно до кінця травня», – розповів міністр.

За його словами, буде досягнутий якийсь компроміс, який буде оформлений як неформальне рішення країн G7, які потім вони імплементуватимуть у себе в кожній країні.

Малюська зазначив, що Сполучені Штати зробили перший важливий крок, ухваливши норму, яка надає адміністрації США право прийняти рішення про конфіскацію російських активів.

«Повністю, не повністю, відсотки, доходи від них – не має значення. Право було надано. США показали, що юридично це законно», – наголосив він.

Найоптимістичніший сценарій передбачає конфіскацію заморожених російських активів. Інший варіант, який зараз розглядають країни, передбачає вилучення доходів під певну позику, щоб такі доходи, нараховані на 10 років на перед, були виплачені вже зараз одним траншем.

У гіршому випадку, як припускає міністр юстиції, країни зійдуться на рішенні про поточне відрахування доходів, нарахованих від російських активів – максимум 5 млрд євро на рік, або й менше.

Нагадаємо, повний арешт російських активів на користь України є виправданим, але це лише одна з можливостей. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Як повідомлялося, пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених російських активів на суму близько $300 млрд для допомоги Україні замість їх конфіскації набирає популярність серед країн G7.

Читайте також: 

Теги: міністр гроші Велика сімка Денис Малюська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фінансова ревізія телемарафону відкладається через завантаженість інституції і фінансові обмеження
Фінансова ревізія Єдиного телемарафону не на часі? Голова Рахункової палати зробила заяву
28 березня, 19:18
Віталій Козловський сказав, що мріє, аби війна закінчилася якнайшвидше і син не чув сирен повітряної тривоги
Віталій Козловській показав ексклюзивні кадри з новонародженим сином
4 квiтня, 19:10
Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню беззастережно засудив загарбницьку війну, яку Росія веде проти України
Макрон розповів про першу з 2022 року розмову міністрів оборони Франції та РФ
6 квiтня, 14:35
Іран відповість Ізраїлю на атаку проти консульства в Сирії так, щоб уникнути серйозної ескалації
ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
12 квiтня, 06:53
Кубраков заявив, що третій рівень захисту енергооб'єктів розроблено і він вже пройшов випробування
Кубраков назвав єдиний спосіб захистити енергооб'єкти від російських атак
12 квiтня, 19:45
У Тегерані тисячі людей вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати атаку на Ізраїль
Іран атакував Ізраїль, вибухи в Харкові: головне за ніч
14 квiтня, 06:36
Як зазначив нардеп, найближчим часом варто очікувати на низку кадрових рішень у владі
Нардеп анонсував «парад відставок за власним бажанням»
19 квiтня, 17:11
Військові у Німеччині мають пройти всебічну медкомісію
Німеччина прискорено готуватиме військових для резерву армії
17 квiтня, 23:00
Володимир Зеленський подякував кожному, хто підтримав пакет допомоги Україні
Американське лідерство є життєво важливим, щоб у світі зберігся міжнародний порядок – Зеленський
20 квiтня, 21:39

Економіка

Конфіскація російських активів: міністр назвав три сценарії
Конфіскація російських активів: міністр назвав три сценарії
Литва й Польща можуть створити новий центр для постачання боєприпасів до Himars
Литва й Польща можуть створити новий центр для постачання боєприпасів до Himars
Євросоюз обійшов Сполучені Штати за фінансовою допомогою Україні
Євросоюз обійшов Сполучені Штати за фінансовою допомогою Україні
Голова мінфіну США розповіла, що є варіанти використання заморожених активів РФ
Голова мінфіну США розповіла, що є варіанти використання заморожених активів РФ
Україна може отримати доходи від заморожених російських активів за варіантом США
Україна може отримати доходи від заморожених російських активів за варіантом США
Росіян чекає обвальне падіння курсу рубля: дані макропрогнозу
Росіян чекає обвальне падіння курсу рубля: дані макропрогнозу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Підозрюваний у вбивстві син екссудді Аблова дорогою до суду «опинився у реанімації»
13K
Танкіст розповів, чи виправдали сподівання легендарні «Леопарди»
13K
Що загрожує росіянам, які на Олімпіаді демонструватимуть літеру «Z»? Відповідь президента МОК
11K
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8213
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
6467
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Складне становище в енергетиці вимагає перегляду тарифу на світло для населення – нардеп
Сьогодні, 15:07
Україна досі споживає російський скраплений газ
Сьогодні, 13:06
Атака на Харків, пожежа на російському НПЗ: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Без опадів, переважно до 20° тепла: прогноз погоди на 27 квітня
Сьогодні, 05:19
27 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:55
Сонячні електростанції допомагають Україні обходитись без аварійного імпорту електроенергії – Міненерго
Вчора, 16:53

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua