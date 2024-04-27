Конфіскація російських активів: міністр назвав три сценарії

Дискусії щодо використання заморожених активів РФ для допомоги Україні досі тривають

Питання конфіскації російських активів буде вирішене на саміті G7 в середині червня. Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

«У середині червня в Італії відбудеться саміт на рівні лідерів країн «Великої сімки», де власне одним з пунктів обговорення і є доля заморожених активів РФ. Власне вся ця активність – новини, публікації, обговорення – це просто зовні в медіа виходить інтенсивна дискусія, яка зараз відбувається в G7 стосовно цього і скоріше за все, дискусія закінчиться десь приблизно до кінця травня», – розповів міністр.

За його словами, буде досягнутий якийсь компроміс, який буде оформлений як неформальне рішення країн G7, які потім вони імплементуватимуть у себе в кожній країні.

Малюська зазначив, що Сполучені Штати зробили перший важливий крок, ухваливши норму, яка надає адміністрації США право прийняти рішення про конфіскацію російських активів.

«Повністю, не повністю, відсотки, доходи від них – не має значення. Право було надано. США показали, що юридично це законно», – наголосив він.

Найоптимістичніший сценарій передбачає конфіскацію заморожених російських активів. Інший варіант, який зараз розглядають країни, передбачає вилучення доходів під певну позику, щоб такі доходи, нараховані на 10 років на перед, були виплачені вже зараз одним траншем.

У гіршому випадку, як припускає міністр юстиції, країни зійдуться на рішенні про поточне відрахування доходів, нарахованих від російських активів – максимум 5 млрд євро на рік, або й менше.

Нагадаємо, повний арешт російських активів на користь України є виправданим, але це лише одна з можливостей. Про це заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Як повідомлялося, пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених російських активів на суму близько $300 млрд для допомоги Україні замість їх конфіскації набирає популярність серед країн G7.