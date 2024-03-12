Де найбільше підпільних гральних закладів: результати перевірок

Київ та область у лідерах за кількість виявлених нелегальних ігрових залів, казино та покер клубів

Минулого року Бюро економічної безпеки припинило роботу 400 нелегальних гральних закладів

Найбільше нелегальних ігрових залів, казино та покер клубів у минулому році закрито у Києві та області. Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

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«Детективи БЕБ здійснюють досудове розслідування у 112 кримінальних провадженнях щодо незаконної організації та проведення азартних ігор. З початку року 12 особам вже повідомлено про підозру за ст. 203-2 КК України. Задля виявлення фактів протиправної діяльності співробітники Бюро постійно досліджують роботу компаній, що надають послуги з проведення азартних ігор як через мережу інтернет, так і в наземних закладах», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба БУБ повідомила, що впродовж 2023 року було припинено роботу понад 400 нелегальних гральних закладів та семи казино. Під час проведення обшуків детективи вилучили понад 6 тис. одиниць комп’ютерної та іншої техніки, яка використовувалась у протиправній діяльності.

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До слова, наразі в Україні діє Реєстр лудоманів – осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх. За даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), за три роки існування до переліку було внесено 3871 особу.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу, який встановлює ставку податку у 18% на валовий ігровий дохід (GGR) онлайн-казино. У середині квітня 2022 року депутати підтримали правку, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку з обороту. До переходу ці компанії платили в середньому 200 000 грн податків на день, після – до 23 000 грн.