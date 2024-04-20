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Обмеження роботи онлайн-казино: Зеленський підписав указ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Обмеження роботи онлайн-казино: Зеленський підписав указ
РНБО на засіданні 20 квітня щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет ухвалила низку важливих рішень
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РНБО ввела низку обмежень роботи онлайн-казино

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 20 квітня, яке стосується роботи онлайн-казино. Відповідний указ оприлюднено на офіційному сайті президента.

Рада національної безпеки і оборони на засіданні 20 квітня щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет ухвалила низку рішень, які стосуються роботи онлайн-казино. Зокрема, РНБО доручила Кабінету Міністрів:

  • розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу;
  • заборонити реєстрацію організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет кількох акаунтів для одного гравця, а також визначення максимального часу безперервної участі в азартній грі в мережі Інтернет на добу для одного акаунта та запровадження обов'язкових перерв у грі, визначення максимального часу гри на тиждень;
  • зобов'язати організаторів азартних ігор в мережі Інтернет встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу з можливістю зміни такого ліміту не частіше одного разу на місяць;
  • упровадити Державну систему онлайн-моніторингу відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України;
  • провести національну інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності, контактів закладів, які надають допомогу особам з ігровою залежністю, та особливостей функціонування Реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів і/або участь в азартних іграх;
  • блокувати нелегальні вебсайти, на яких надається доступ до азартних ігор, за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Головнокомандувачеві Збройних сил України та військовому керівництву на період дії воєнного стану доручено заборонити військовослужбовцям доступ до гральних закладів та/або участі в азартних іграх в інтернеті.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я України має забезпечити у тримісячний строк прийняття клінічного протоколу лікування ігрової вираженої залежності та проведення відповідного навчання медичних працівників з метою своєчасного виявлення у пацієнтів ознак вираженої ігрової залежності, станів, які можуть передувати виникненню такої залежності, та своєчасного надання необхідної допомоги для профілактики й лікування цієї хвороби.

Також Міністерство соціальної політики має забезпечити у тримісячний строк прийняття державного стандарту надання соціальної послуги «017.4. Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю» та проведення навчання для надавачів соціальних послуг з метою своєчасного виявлення осіб з ознаками ігрової залежності, перенаправлення їх на лікування чи реабілітацію, надання таким особам відповідних соціальних послуг.

Водночас Служба безпеки України спільно з уповноваженими органами повинна забезпечити у двомісячний строк проведення перевірок організаторів азартних ігор щодо дотримання ними санкційного законодавства України, за результатами яких ужити заходів щодо застосування до організаторів азартних ігор відповідних санкцій, зокрема анулювання ліцензій, а також, за наявності підстав, здійснити підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Міністерству цифрової трансформації доручено провести у місячний строк переговори з компаніями Apple та Google щодо заборони розміщення застосунків з азартними іграми без відповідної ліцензії в зоні UA у їхніх магазинах додатків.

Як повідомляв «Главком», 29 березня президент Володимир Зеленський доручив спецслужбам та РНБО підготувати аналітику щодо обмеження роботи онлайн-казино. Так глава держави відреагував на зібрані голоси за відповідну петицію.

«Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино – онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства», – сказав глава держави.

Нагадаємо, кількість лудоманів зростає щороку, проте більшість – 87% з них – потрапили до переліку у 2023 році.

До слова, найбільше нелегальних ігрових залів, казино та покер клубів торік закрито у Києві та області.

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Теги: Володимир Зеленський указ онлайн-казино

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