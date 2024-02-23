Кількість лудоманів рекордно зросла в 2023 році: інфографіка

Станом на початок 2024 року 3,7 тис. людей знаходяться у Реєстрі лудоманів

Реєстр лудоманів – людей, залежних від азартних ігор – виріс у 8 разів за рік

Кількість лудоманів зростає щороку, проте більшість – 87% з них – потрапили до переліку у 2023 році. Про це повідомляє Opendatabot.

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Наразі в Україні діє Реєстр лудоманів – осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх. За даними Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), за три роки існування до переліку було внесено 3871 особу.

Опинитися в Реєстрі лудоманів українці можна у трьох випадках: самостійно подавши заяву на самообмеження, за рішенням Комісії на підставі заяви про обмеження від родичів, а також за рішенням суду. Таким чином, в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, а цифри з відповідного реєстру не відображають повної картини.

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Станом на початок 2024 року 3,7 тис. людей містяться у Реєстрі лудоманів.

За останні два роки з Реєстру було виключено 171 людину у зв'язку із закінченням строку обмежень. З них 60 осіб були виключені у 2022 році, а ще 111 – торік.

фото: Опендатабот

99% осіб потрапили до Реєстру за власною заявою про самообмеження. Лише 1% осіб були внесні до реєстру за рішенням Комісії. Водночас за рішенням суду жодна особа не потрапила до Реєстру.

Важливо, що для лудоманів в Україні передбачені лише тимчасові заборони на відвідування гральних закладів – на термін від шести місяців до трьох років. По завершенню термінів дія цих обмежень автоматично припиняється.

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Також варто зазначити, що у грудні 2023 року був прийнятий Закон 9422, що забороняє видавати кредити лудоманам, що потрапили до Реєстру. Проте це обмеження дійсне лише у випадку, якщо у переліку зазначено, що людина використовувала кредитні кошти для гри.

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