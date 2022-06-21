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    Економіка

    «Нафтогаз» підготував новий позов проти «Газпрому»

    Компанії мають 45 днів на спроби врегулювати розбіжності перед походом до арбітражу - «Нафтогаз» підготував новий позов проти «Газпрому»
    Компанії мають 45 днів на спроби врегулювати розбіжності перед походом до арбітражу
    фото з відкритих джерел

    Росія не виконала умов контракту щодо транзиту газу територією України

    НАК «Нафтогаз України» у липні має намір подати позов проти російського газового монополіста «Газпрому» через скорочення транзиту природного газу територією України у порівнянні з законтрактованими обсягами. Про це заявив глава компанії Юрій Вітренко на пресконференції.

    «Наступного місяця ми будемо мати право звертатися в Міжнародний арбітраж. І ми, звичайно, будемо використовувати всі права, які в нас є за цим контрактом», – сказав Вітренко.

    За словами очільника «Нафтогазу», російська компанія не доплачує за ті транзитні обсяги, які вона забронювала і які є доступними для транзиту. Вітренко зауважив, що за умовами транзитного контракту, на врегулювання спірних питань відводиться 45 днів.

    «Згідно з умовами нашого контракту з «Газпромом», передбачено, що є 45 днів на спроби врегулювати розбіжності перед походом до арбітражу. У наступному місяці цей термін спливає і якщо нічого не станеться і «Газпром» не змінить свою позицію, це означає, що наступного місяця ми матимемо право звертатися до міжнародного арбітражу», – заявив голова правління «Нафтогазу».

    Нагадаємо, передарбітражну процедуру через невиконання «Газпромом» умови «качай або плати» «Нафтогаз України» розпочав у травні – за неповну оплату заброньованих потужностей.

    Контракт на транзит між «Нафтогазом», Оператором газотранспортної системи України (ОГТСУ) та «Газпромом» було підписано 30 грудня 2019 року. Документ передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд кубометрів, у 2021-2024 роках – по 40 млрд кубометрів блакитного палива. Оплата цих обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

    Раніше «Нафтогаз» повідомив, на скільки впаде транзит газу через війну.

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    Теги: росія Нафтогаз України Газпром транзит Україна Стокгольмський арбітраж
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    «Нафтогаз» підготував новий позов проти «Газпрому»