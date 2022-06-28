Не спішіть платити за газ! Що треба знати 9 мільйонам споживачів

Дочекайтеся платіжок від нового постачальника – ГК «Нафтогаз України»

Майже 9 мільйонам домогосподарств, які були клієнтами газзбутів (більшості в Україні, але не усіх!), не потрібно поспішати з оплатою за спожитий у червні газ. Таким споживачам потрібно дочекатися платіжок від нового постачальника. «Главком» пояснює, що сталось.

Із 1 травня всі домогосподарства, які до цього купували газ не у НАК «Нафтогаз України», а в облгаззбутів, які працюють під брендом «Твій Газзбут», пов’язаній з Дмитром Фірташем, були автоматично переведені до так званого постачальника «останньої надії» (ПОН). Його функції виконує Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» – дочка НАК « Нафтогаз України».

Але споживачів ніхто про це не повідомив, тому більшість домогосподарств заплатила за травень попередньому постачальнику (облгаззбуту). Отже, гроші пішли не туди, а тому, скоріш за все, людям скоро почнуть надходити повідомлення від «Нафтогазу» про борги. Доведеться також поборотися за те, щоб облгаззбути повернули гроші споживачам. Про те, як це зробити, – йтиметься далі.

З огляду на те, що «Нафтогаз» затримує платіжки, споживачі стурбовані можливим зростанням ціни газу, адже подібні історії вже траплялися. «Главком» писав про те, як переведені (восени 2021 року) до ГК «Нафтогаз» споживачі отримували платіжки вдвічі вищі порівняно з рештою українців. Були навіть випадки втручання колекторських служб у цю ситуацію. Але під час війни уряд обіцяє українцям незмінний тариф попри різке зростання вартості енергоносіїв на європейських газових біржах.

В газопостачальній компанії «Нафтогаз» також запевняють, що «нові клієнти будуть отримувати послуги за однією з найвигідніших цін на ринку — 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості транспортування). З 1 травня 2022 року до реєстру клієнтів ГК «Нафтогаз України» включено 8,8 млн українських домогосподарств», які отримували газ від 17 постачальників під брендом «Твій Газзбут» і ТОВ «Одесагаз – Постачання» та робили оплати через сайт 104.ua. Тепер споживачі мають отримати рахунки за травень від ГК «Нафтогаз України», але й досі їх немає.

Постачальна компанія «Нафтогаз» розмістила на своєму сайті рекомендації новим клієнтам, як отримати та сплатити рахунок за спожитий у травні газ: в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна отримати на сайті, в чатботі або у контакт-центрі);

у чатботі Gasuа у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

«Укрпоштою» після 20-го числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії. За даними ГК «Нафтогаз», платіжки формуються щомісяця 10–15 числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає оператор газорозподільчих мереж (ГРМ, тобто облгаз). При оплаті до 30 червня нараховується знижка 1%.

Затримку з платіжками «Нафтогаз України» пояснює тим, що компанія «не володіла інформацією про припинення газопостачання майже 9 млн українських домогосподарств й отримала цю інформацію після 10 червня 2022 року, тобто вже під час формування рахунків за спожитий газ у попередньому періоді. Рішення про підключення до реєстру нових клієнтів «Нафтогазу» ухвалив Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ)», – повідомили «Главкому» у «Нафтогазі».

Про те, як повернути гроші за сплачений у травні газ попередньому постачальнику читачам «Главкома» пояснює заступник голови «Асоціації постачальників енергоресурсів Євгеній Нацвін-Степанов.

Євгеній Нацвін-Степанов

Як власнику особового рахунку, у якого змінився постачальник, повернути переплату або помилково сплачені за травень кошти?

Якщо кошти були сплачені на рахунок постачальника помилково, або на рахунку сформувалась переплата – споживач може звернутися до свого попереднього постачальника з письмовою заявою на повернення цих коштів. Заява може бути написана у довільній формі, але обов’язково повинна містити ПІБ, місце проживання громадянина, суть заяви, дату та підпис (зразок заяви можна попросити у постачальника).

Разом із заявою необхідно надати копію паспорта, ідентифікаційного коду, квитанції про помилкову оплату та банківську довідку з реквізитами карткового рахунку. Банківську довідку можна легко сформувати автоматично у мобільному додатку банку, вона обов’язково має містити номер рахунку у форматі IBAN.

Переважно заяви надаються при особистому зверненні клієнта до постачальника, натомість деякі постачальники пішли назустріч клієнтам і приймають їх звичайною або електронною поштою (фотокопію). Чи є така опція — рекомендуємо уточнювати у конкретного постачальника.

Впродовж якого періоду повинні бути повернені кошти?

Відповідно до пункту 24 розділу III Правил постачання природного газу визначено, що «у разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги».

У зв’язку з воєнним станом і вкрай низьким рівнем платежів населення за газ, терміни вирішення цих питань обʼєктивно можуть бути більш тривалі.

Важливо розуміти, що до постачальників, які купували газ у постачальної компанії «Нафтогаз Трейдинг» до 30 квітня 2022 року застосовувався такий механізм забезпечення виконання договору як «договірне списання». Тобто коли оплата за газ від споживачів надходила на рахунок постачальника, то за певним алгоритмом вона перераховувалася на рахунок оптового продавця ресурсу.

Тож враховуючи, що рівень платежів побутових споживачів від початку війни впав до 55%, то можна припустити, що переплата одних споживачів була списана з рахунків «Нафтогазом» як оптовим продавцем ресурсу. Скоріш за все, повернення переплат може бути ускладнене, якщо його вирішенню не сприятимуть Міненерго та державний регулятор (НКРЕКП).

На сайтах облгазбутів (сервіси 104.UA) більше не друкують показники лічильників газу за травень, зникла послуга «зворотній зв'язок», також припинили друкувати інформацію про обсяги споживання газу з травня, хоча споживачі ці показники передавали …

Стосовно оплати за спожитий газ – на сьогодні в онлайн сервісах 104.ua доступні дані про нарахування за спожитий газ до 01.05.2022 та про всі наявні розрахунки до поточної дати. Рахунок на оплату за спожитий газ у червні могли завантажити в онлайн сервісах 104.ua лише ті споживачі, у яких залишився борг перед попереднім постачальником станом на 30.04.2022 року.

Функція передачі показань лічильника і оплати за послугу розподілу в онлайн сервісах 104.ua працює як зазвичай, оскільки зміна постачальника жодним чином не відображається на відносинах споживача з Оператором ГРМ.

У чому причина зміни постачальника?

Передумови для такої ситуації створив Кабінет міністрів. 29 квітня була ухвалена постанова №489, якою Кабмін затвердив Положення про ПСО на ринку природного газу і поклав на «Нафтогаз України» обов’язок постачати газ постачальникам для потреб населення. Але в цій постанові до постачальників газу для потреб населення висунуті взагалі нереалістичні умови, які неможливо виконати за будь-яких обставин. Критерії, виписані у постанові Кабміну, створюють значні ризики для постачання газу населенню. Зокрема:

Положення про ПСО передбачає застосування паралельно обох видів «забезпечення виконання договору постачальником» – договірного списання і банківської гарантії, для реалізації яких потрібні мільярди гривень вільних коштів, які повинні бути у постачальників та яких у них в таких розмірах немає. Весь минулий рік ціна газу для населення була обмежена штучно у зв’язку з різким зростанням цін на газ у світі. Тому більшість постачальників працювали у збиток. Положення про ПСО вимагає, що заборгованість постачальника перед НАК «Нафтогаз України» не може зрости більше ніж на 10% від вартості придбаного газу. Цю вимогу також неможливо виконати, адже від початку військової агресії Росії проти України рівень розрахунків населення за природний газ знизився до 55%. Положення ПСО вимагає від постачальників покриття до 15 червня 2022 р. заборгованості минулих періодів, яка виникла через недосконале регулювання галузі. Врегулювання цих боргів не може бути здійснено без внесення змін до Закону №1639.

Протягом квітня – травня всі постачальники звертались до ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» (відповідає за реалізацію газу в рамках Групи «Нафтогаз») щодо реалізації ресурсу для забезпечення потреб населення, але отримали відмову. ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» наполягає на виконанні нами всіх вимог Положення про ПСО, що є об’єктивно неможливим.

Ми вважаємо, що поки триває військова агресія Росії проти України будь-яке посилення вимог до постачальників чи зміна правил на ринку газу недопустимі. Тим більше якщо постачальник протягом тривалого часу сумлінно виконував свої обов’язки перед клієнтами і перед «Нафтогазом», як гуртовим постачальником газу.

Ми вбачаємо значні ризики у тому, що «постачальник останньої надії» (ПОН) ніколи не працював з такою великою кількістю клієнтів, він не має ані достатньої сервісної інфраструктури, ані достатньої кількості менеджерів для обслуговування такої кількості клієнтів. Неготовність ПОН до роботи з такою кількістю побутових клієнтів може спричинити зростання соціальної напруги в регіонах.

Що наразі відбувається з постачальниками, які втратили побутових клієнтів?

Постачальники, що працюють під брендом «Твій газзбут», не припиняють діяльність на ринку постачання газу для юридичних осіб. Запроваджені Кабміном обмеження в сегменті постачання газу населенню жодним чином не впливають на роботу постачальників у бізнес-сегменті. Адже, попри воєнний стан, в Україні продовжує функціонувати ринок енергоресурсів.

Наталка Прудка, «Главком»