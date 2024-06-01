Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Ціни на бензин і дизель різко зростуть – скільки коштуватиме пальне

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ціни на бензин і дизель різко зростуть – скільки коштуватиме пальне
Підвищення акцизів, а відповідно і цін на паливо, відбуватиметься в кілька етапів
фото з відкритих джерел

До Ради внесли проєкт закону про підвищення акцизів на пальне

В Україні найближчим часом зростуть ціни на бензин і дизель. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про підвищення акцизів на цей вид продукції. Відповідне рішення ухвалюється з урахуванням рекомендацій Євросоюзу. 

Підвищення акцизів, а відповідно і цін на паливо, відбуватиметься в кілька етапів. Перший має відбутися вже в липні. Планується збільшити розмір акцизів на бензин до 359 євро за 1000 л (+68,1%), на ДП – до 330 євро за 1000 л (у 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 277,00 євро за 1000 л (у 5,32 разів).

Як зазначають профільні видання, таким чином, ціна на бензин зросте до 57 гривень, ДП – до 55 гривень і більше.

Найбільше підвищення цін очікується на автогаз.

Нагадаємо, у травні 2024 році Верховна Рада зареєструвала проєкт закону №11256, який передбачає збільшення податків на підакцизну продукцію в Україні. Він передбачає, зокрема, за п’ять кроків збільшити акцизний податок на пальне до 2028 року. Якщо цей закон буде прийнято, Україну чекатиме стрімке зростання вартості пального.

До слова, підвищення акцизу на дизель та бензин, яке ініціює Кабмін, призведе до закриття бізнесу та підвищення рівня безробіття. Крім того, таке підвищення позначиться на цінах, тож як наслідок, платити більше доведеться всім українцям.

Читайте також: Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
Теги: Кабмін Верховна Рада бензин закон безробіття пальне підвищення цін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Експерт: підвищення акцизу неодмінно вдарить і по бізнесу, адже зараз працювати і без збільшення податків доволі важко
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
15 травня, 13:17
В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це необхідно для виконання директиви 2003/96/ЄС.
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Якщо нардепи остаточно ухвалять закон, то збільшення податку триватиме поступово кілька років
Парламентський комітет підтримав підвищення акцизів на пальне
Вчора, 14:55

Особисті фінанси

Ціни на бензин і дизель різко зростуть – скільки коштуватиме пальне
Ціни на бензин і дизель різко зростуть – скільки коштуватиме пальне
Перерахунок пенсії: у кого й наскільки відсьогодні зростуть виплати
Перерахунок пенсії: у кого й наскільки відсьогодні зростуть виплати
Нові тарифи на світло. Як зміниться платіжка з червня
Нові тарифи на світло. Як зміниться платіжка з червня
Зміна тарифів на світло: Міненерго зробило уточнення щодо пільг
Зміна тарифів на світло: Міненерго зробило уточнення щодо пільг
Україна запустила програму компенсацій аграріям за розмінування земель
Україна запустила програму компенсацій аграріям за розмінування земель
Ягідний сезон в Україні: експерти спрогнозували, що буде з цінами та урожаєм
Ягідний сезон в Україні: експерти спрогнозували, що буде з цінами та урожаєм

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Росія накопичує війська для наступу на Сумщині – The Washington Post
25K
США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: Кремль відреагував
18K
Чого чекає Московська церква в Україні?
16K
У Вінниці під час повітряної тривоги пролунали вибухи
5573
Місячний посівний календар на червень 2024: що та коли краще садити
4968
На Київщині повітряна тривога тривала півтори години

Новини

Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
Сьогодні, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
Сьогодні, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
Вчора, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
Вчора, 17:06
Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua