Ціни на бензин і дизель різко зростуть – скільки коштуватиме пальне

Підвищення акцизів, а відповідно і цін на паливо, відбуватиметься в кілька етапів

До Ради внесли проєкт закону про підвищення акцизів на пальне

В Україні найближчим часом зростуть ціни на бензин і дизель. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради проєкт закону про підвищення акцизів на цей вид продукції. Відповідне рішення ухвалюється з урахуванням рекомендацій Євросоюзу.

Підвищення акцизів, а відповідно і цін на паливо, відбуватиметься в кілька етапів. Перший має відбутися вже в липні. Планується збільшити розмір акцизів на бензин до 359 євро за 1000 л (+68,1%), на ДП – до 330 євро за 1000 л (у 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до 277,00 євро за 1000 л (у 5,32 разів).

Як зазначають профільні видання, таким чином, ціна на бензин зросте до 57 гривень, ДП – до 55 гривень і більше.

Найбільше підвищення цін очікується на автогаз.

Нагадаємо, у травні 2024 році Верховна Рада зареєструвала проєкт закону №11256, який передбачає збільшення податків на підакцизну продукцію в Україні. Він передбачає, зокрема, за п’ять кроків збільшити акцизний податок на пальне до 2028 року. Якщо цей закон буде прийнято, Україну чекатиме стрімке зростання вартості пального.

До слова, підвищення акцизу на дизель та бензин, яке ініціює Кабмін, призведе до закриття бізнесу та підвищення рівня безробіття. Крім того, таке підвищення позначиться на цінах, тож як наслідок, платити більше доведеться всім українцям.