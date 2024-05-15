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Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Експерт: підвищення акцизу неодмінно вдарить і по бізнесу, адже зараз працювати і без збільшення податків доволі важко
фото: Depositphotos

Як відомо, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким підвищуються акцизи на пальне

Підвищення акцизу на дизель та бензин, яке ініціює Кабмін, призведе до закриття бізнесу та підвищення рівня безробіття. Крім того, таке підвищення позначиться на цінах, тож як наслідок, платити більше доведеться всім українцям. Про це заявив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

«Наслідки підвищення акцизу дуже прості. Бізнес не може дотувати виробництво продукції чи послуг. Тому в кінці кінців, як і завжди, за ці підвищення заплатимо ми з вами – як кінцеві споживачі, як громадяни. Ми маємо усвідомити, що все, що відбувається – це не десь там для бізнесу чи для військових. Це для нас, громадян. Ми з вами просто заплатимо трошки більше. Трошки гірше будемо жити. Трошки тугіше підтягнемо пояски», – пояснив Соболь.

Він підкреслив: це підвищення неодмінно вдарить і по бізнесу, адже зараз працювати і без збільшення податків доволі важко.

«Хтось витримає, а хтось піде з ринку і буде вимушений розпустити колективи. Це збільшить навантаження на ринок праці і підвищить безробіття. Це наслідки, які можуть бути», – резюмував Соболь.

Як відомо, Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким підвищуються акцизи на пальне. В уряді пояснюють, що це необхідно для виконання директиви 2003/96/ЄС.

Водночас, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що це рішення було взято з рекомендацій Європейської податкової директиви, яка, по-перше, не є обов’язковою для виконання, а по-друге – розроблялася ще наприкінці 1990-х років, і теж потребує модернізації. Ну а тим часом підвищення акцизу призведе до розбалансування ринку, падіння виробництва цих видів пального, та зростання залежності від імпорту.

Читайте також: Кабмін пропонує підвищити акцизи на бензин та алкоголь
Теги: Кабмін бізнес акциз бензин Сергій Куюн пальне

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