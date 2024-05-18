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Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це необхідно для виконання директиви 2003/96/ЄС.
фото: Depositphotos

Владі варто гарно прорахувати соціальні наслідки, до яких призведе подорожчання пального – експерт

Наразі немає підстав для підвищення акцизів на пальне, адже світові ціни на бензин та дизель падають. Натомість варто відповісти на питання, чому наші ціни ніколи не відповідають світовим тенденціям. Про це заявив головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус.

«Що стосується підняття цін на пальне, то тут також цікава історія. Якщо ви подивитеся світові ціни, то вони зараз не те щоби сильно зростають. Але в України така склалася історія, що коли світові ціни зростають, наші ціни зростають також. Зате коли світові ціни падають – наші ціни в найкращому випадку стоять на місці, а іноді – знову зростають. І на це, як на мене, слід пильно подивитися в цій ситуації, чому так відбувається, чи не є це певним вікном для надприбутків тих суб’єктів господарювання, хто задіяний у цій сфері. Ось тут дійсно виникають питання», – зауважив експерт.

За його словами, перед підвищенням тарифів слід обов’язково проаналізувати економічний стан у країні, адже населення зараз перебуває у вкрай складному становищі.

«Слід прораховувати наслідки і здатність громадян платити гроші. Якщо все-таки уряд вважає, що можуть платити, і це не призведе до потенційних заворушень – тоді проблем немає. Але якщо виникнуть проблеми, то краще подумати двічі, ніж робити цей крок. Ми маємо просто пояснювати нашим партнерам, що це все робиться з метою збереження соціальної стабільності в Україні, що дуже важливо в умовах ведення повномасштабної війни», – резюмував Ус.

Як відомо, Кабмін підготував проект Закону, який передбачає поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року, і аж до 31 грудня 2027 року (включно). Перший етап підвищення ставок відбудеться вже 1 липня.

Акциз на бензин зросте на 30 євро, до €242,60 за 1000 л, на дизель – на 40 євро, до €177,6 за 1000 л. В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це необхідно для виконання директиви 2003/96/ЄС.

Водночас, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що це рішення було взято з рекомендацій Європейської податкової директиви, яка, по-перше, не є обов’язковою для виконання, а по-друге – розроблялася ще наприкінці 1990-х років, і теж потребує модернізації. Ну а тим часом підвищення акцизу призведе до розбалансування ринку, падіння виробництва цих видів пального, та зростання залежності від імпорту.

Теги: Кабмін гроші бензин Сергій Куюн пальне

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