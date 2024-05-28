Вже у липні Україну може чекати стрімке подорожчання пального – ЗМІ

Кабмін підготував проєкт Закону, який передбачає поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року

Після підвищення акцизів відбудеться стрімке подорожчання пального – «Нафторинок»

У травні 2024 році Верховна Рада зареєструвала проєкт Закону №11256, який передбачає збільшення податків на підакцизну продукцію в Україні. Він передбачає, зокрема, за п’ять кроків збільшити акцизний податок на пальне до 2028 року. Якщо цей закон буде прийнято, Україну чекатиме стрімке зростання вартості пального, пише галузеве видання «Нафторинок».

Закон передбачає, що ставка акцизу на бензини зросте до €359 за 1000 л (+68,1%), на дизельне пальне – до €330 за 1000 л (у 2,36 раза), а на пропан-бутан (LPG, автогаз) – до €277,00 за 1000 л (у 5,32 раза).

«За графіком запропонованих змін за поточних ринкових умов вже 1 липня 2024 року планується стрімке збільшення вартості пального для споживачів (промисловості та фізособам на АЗС). Зокрема, бензини стануть дорожчими на 1,5 грн/л, дизпальне – на 2,0 грн/л», – пишуть аналітики видання.

Як відомо, Кабмін підготував проєкт Закону, який передбачає поступове зростання ставок акцизів на пальне з 1 липня 2024 року, і аж до 31 грудня 2027 року (включно). Перший етап підвищення ставок відбудеться вже 1 липня.

Акциз на бензин зросте на 30 євро, до €242,60 за 1000 л, на дизель – на 40 євро, до €177,6 за 1000 л. В уряді необхідність підвищення акцизу пояснюють тим, що це необхідно для виконання директиви 2003/96/ЄС.

Водночас, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн заявив, що це рішення було взято з рекомендацій Європейської податкової директиви, яка, по-перше, не є обов’язковою для виконання, а по-друге – розроблялася ще наприкінці 1990-х років, і теж потребує модернізації. Ну а тим часом підвищення акцизу призведе до розбалансування ринку, падіння виробництва цих видів пального, та зростання залежності від імпорту.