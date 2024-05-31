Парламентський комітет підтримав підвищення акцизів на пальне

Якщо нардепи остаточно ухвалять закон, то збільшення податку триватиме поступово кілька років

Комітет Верховної Ради ухвалив проєкт закону №11256, який передбачає збільшення податків на підакцизну продукцію в Україні

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку». Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Так, з 1 липня ціна палива, відповідно до законопроекту, становитиме:

бензин – 57,42 грн з подорожчанням на 1,5 грн щорічно до 2028 року;

дизель – 55,58 грн з подорожчанням на 1,95 грн щорічно до 2028 року;

зріджений нафтовий газ – 32,84 грн з подорожчанням на 1,4 грн щорічно до 2028 року.

Графік збільшення акцизного податку фото: Telegram/Ярослав Железняк

Вплив нових ставок акцизу на фінальну вартість палива фото: Telegram/Ярослав Железняк

Нагадаємо, у травні 2024 році Верховна Рада зареєструвала проєкт закону №11256, який передбачає збільшення податків на підакцизну продукцію в Україні. Він передбачає, зокрема, за п’ять кроків збільшити акцизний податок на пальне до 2028 року. Якщо цей закон буде прийнято, Україну чекатиме стрімке зростання вартості пального.

До слова, підвищення акцизу на дизель та бензин, яке ініціює Кабмін, призведе до закриття бізнесу та підвищення рівня безробіття. Крім того, таке підвищення позначиться на цінах, тож як наслідок, платити більше доведеться всім українцям.