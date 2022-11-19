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Прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ
Пасивність стане для Польщі самогубством
фото з відкритих джерел

Єдиний спосіб втягнути Польщу у війну з Росією – повернутися спиною до України

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що падіння ракети в селищі Пшеводув підкреслює: якщо перестати підтримувати Україну, війна прийде на польську територію. Про це Моравецький сказав у щотижневому подкасті, повідомляє Polskie Radio Lublin.

Польський прем’єр нагадав, що інцидент у Пшеводуві – не перша схожа кризова ситуація, навівши як приклад спроби мігрантів пробратися через польсько-білоруський кордон минулого року.

«Ми ще не знаємо на 100 відсотків точних обставин і причин інциденту в Пшеводуві, але ми точно знаємо першопричину, основну причину, і це – російська агресія проти України», – наголосив Моравецький.

Він додав, що «сьогодні є один-єдиний спосіб втягнути Польщу у війну і цей спосіб – повернутися спиною до України», оскільки в такому разі вона рано чи пізно «потрапить у величезну залежність від Росії».

«Якщо Україна потрапить у таку залежність, нам не треба буде робити абсолютно нічого, щоб спровокувати війну – війна прийде до нас сама. Путін не зупиниться, Кремль піде далі. Пасивність буде для нас самогубством», – зазначив прем’єр Польщі.

Моравецький запевнив, що Польща готова до таких ситуацій, як у Пшеводуві, а на різні можливості гібридної війни, яку Росія може вести проти нас, «у нас є відповіді».

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету. 

Байден скликав через вибухи в Польщі термінову зустріч зі світовими лідерами, які зібралися на зустріч G20 на Балі. Після зустрічі він вийшов до журналістів і відповів на запитання, чи була ракета випущена з Росії: «Є попередня інформація, яка ставить це під сумнів. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Та, судячи з траєкторії, малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо». 

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Теги: росія Польща війна Україна

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