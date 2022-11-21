Прем'єри Польщі та Фінляндії зробили спільну заяву про підтримку України (відео)
Обидві держави цілком підтримують Україну в її боротьбі проти Росії
Прем'єр-міністри Польщі та Фінляндії Матеуш Моравецький та Санна Марін заявили про повну підтримку країнами України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ, виборюючи свободу та суверенітет, а також європейські цінності та безпеку. Спільна відеозаява глав урядів Польщі та Фінляндії з'явилась на сторінці Facebook Матеуша Моравецького.
Моравецький, який відвідав Гельсінкі та зустрівся з фінською колегою, зазначив, що українці завжди можуть розраховувати на підтримку з боку їхніх країн.
«Ми твердо відчуваємо, що ви також боретеся за європейські цінності, європейську безпеку та європейське майбутнє. Тому ви завжди матимете нашу підтримку», – заявив він і додав, що це будуть «не тільки слова, але дії та факти».
Марін наголосила, що обидві держави «цілком підтримують Україну в її боротьбі проти Росії».
«Ми за вас і разом з вами, коли ви захищаєте свою країну та європейські цінності», – сказала фінська прем'єрка.
Окрім того, прем'єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Для Моравецького це був перший візит до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.
Вдзначимо, Польща та Фінляндія підтримали конфіскацію російських активів на користь України.
Нагадаємо, 17 листопада зранку російський агресор здійснив масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України.
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