Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єри Польщі та Фінляндії зробили спільну заяву про підтримку України (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Прем'єри Польщі та Фінляндії зробили спільну заяву про підтримку України (відео)
Україна може розраховувати на підтримку Польщі та Фінляндії
фото: скріншот з відео

Обидві держави цілком підтримують Україну в її боротьбі проти Росії

Прем'єр-міністри Польщі та Фінляндії Матеуш Моравецький та Санна Марін заявили про повну підтримку країнами України, яка відбиває повномасштабну військову агресію РФ, виборюючи свободу та суверенітет, а також європейські цінності та безпеку. Спільна відеозаява глав урядів Польщі та Фінляндії з'явилась на сторінці Facebook Матеуша Моравецького.

Моравецький, який відвідав Гельсінкі та зустрівся з фінською колегою, зазначив, що українці завжди можуть розраховувати на підтримку з боку їхніх країн.

«Ми твердо відчуваємо, що ви також боретеся за європейські цінності, європейську безпеку та європейське майбутнє. Тому ви завжди матимете нашу підтримку», – заявив він і додав, що це будуть «не тільки слова, але дії та факти».

Марін наголосила, що обидві держави «цілком підтримують Україну в її боротьбі проти Росії».

«Ми за вас і разом з вами, коли ви захищаєте свою країну та європейські цінності», – сказала фінська прем'єрка.

Окрім того, прем'єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Для Моравецького це був перший візит до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.

Вдзначимо, Польща та Фінляндія підтримали конфіскацію російських активів на користь України.

Нагадаємо, 17 листопада зранку російський агресор здійснив масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України.

Читайте також: Масований обстріл України: Мінекономіки підрахувало збитки від російських ракет
Теги: росія Польща війна Фінляндія Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Воювати взимку чи накопичувати сили для удару навесні – яке рішення приймуть Київ та Москва?
Зимова війна: хто матиме перевагу на полі бою Авторська стаття
Вчора, 08:00
Ольга Стефанішина переконана, що війна не стане перепоною для вступу України в ЄС
Чи завадить війна вступу України в ЄС: прогноз віцепрем’єрки Стефанішиної
Вчора, 14:34
Раймунд Анджейчак назвав «своєю місією» перемогу України
Війна Росії проти України. Генштаб Польщі озвучив свою місію
Вчора, 07:38

Політика

Байдену виповнилося 80: як святкував президент США (фото) 
Байдену виповнилося 80: як святкував президент США (фото) 
Токаєв здобуває перемогу на виборах – ЦВК Казахстану  
Токаєв здобуває перемогу на виборах – ЦВК Казахстану  
Прем'єри Польщі та Фінляндії зробили спільну заяву про підтримку України (відео)
Прем'єри Польщі та Фінляндії зробили спільну заяву про підтримку України (відео)
Для чого Путін задобрює російських військових блогерів – пояснення ISW
Для чого Путін задобрює російських військових блогерів – пояснення ISW
Чи потрапляла зброя з України до рук злочинців – висновок Британії (відео)
Чи потрапляла зброя з України до рук злочинців – висновок Британії (відео)
Стало відомо, коли Росія зможе озброїтись іранськими безпілотниками
Стало відомо, коли Росія зможе озброїтись іранськими безпілотниками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Чому Путін мовчав увесь минулий тиждень: пояснення американських аналітиків
95K
Тищенко привітав Байдена з днем народження і втрапив у конфуз
26K
Звідки випустили ракету по Пшеводуву – прем'єр-міністр Польщі зробив заяву
26K
Повітряні сили повідомили, коли очікувати нових масованих ракетних атак Росії
24K
Про що мовчить Зеленський
16K
Відео «розстрілу російських полонених»: український омбудсмен виступив із заявою

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту