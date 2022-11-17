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Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Падіння ракети в Польщі. Дуда прокоментував заяву Зеленського
Дуда: Президент Зеленський надзвичайно гостро переживає те, що відбувається з його суспільством
фото з відкритих джерел

Дуда: «Росія безжально і брутально випустила кілька сотень ракет проти України»

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розуміє твердження Володимира Зеленського, який говорив про непричетність України до падіння ракети в селищі Пшеводув, унаслідок чого загинули дві людини. Про це Дуда заявив у четвер під час візиту до Пшеводува, пише Polsat News.

«Я розмовляв із президентом Володимиром Зеленським. Це надзвичайно складна ситуація для України, є сильні емоції та сильний стрес. Нагадуємо, що останніми днями Україна зазнає надзвичайно масованого ракетного обстрілу з боку Росії. Росія безжально і брутально випустила кілька сотень ракет проти України», – сказав Дуда.

«Ні для кого не є дивним, що є емоції, є емоції президента (України). Президент також надзвичайно гостро переживає те, що відбувається з його суспільством, яке обрало його на цю посаду, і за яке він відчуває відповідальність», – додав він.

На думку польського президента, твердження Зеленського про те, що в Польщі впала не українська ракета, ґрунтується на тому, що «кожен хоче бачити власні докази».

Дуда наголосив, що йдеться про нещасний і «абсолютно ненавмисний випадок».

«По той бік нашого кордону йде війна, Росія випустила кілька сотень ракет по Україні, Україна захищалася, і під час цих дій, на жаль, сталося те, що сталося. Ніхто не хотів нікому нашкодити в Польщі, не кажучи вже про те, щоб позбавити когось життя. Це просто трагедія, в певному сенсі наша спільна трагедія, найбільша трагедія тих, хто втратив своїх близьких – батьків, чоловіків», – сказав президент Польщі.

Нагадаємо, на місце падіння ракети у польському Пшеводуві допустили українських експертів. Слідчі збирають матеріали щодо інциденту, який забрав життя двох людей. 

Напередодні президент Володимир Зеленський висловив переконання, що ракета, яка впала у вівторок на територію Польщі, була саме російською.

Як відомо,15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

Теги: Анджей Дуда Польща Україна трагедія росія ракета президент війна

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