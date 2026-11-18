У жовтні 2026 року середня споживча ціна вершкового масла зросла на 1,6% порівняно з вереснем – із 108,56 грн до 110,26 грн за 200 гр. Про це пише «Главком» із посиланням на дані Державної служби статистики.

Водночас у річному вимірі продукт виявився на 1% дешевшим, ніж у жовтні 2025 року, коли його середня вартість становила 111,42 грн за 200 гр.

У Держстаті також уточнили, що статистика наведена без урахування тимчасово окупованих Росією територій та частини районів, де тривають або велися бойові дії.

Раніше повідомлялося, що у листопаді середня роздрібна ціна печериць в українських торговельних мережах становила 153,13 грн за кілограм. Це приблизно на 7% менше, ніж наприкінці жовтня.

Упродовж жовтня гриби дорожчали: середня вартість кілограма печериць у мережах, які відстежує Мінфін, піднялася зі 158,13 грн у вересні до 164,38 грн у жовтні. Зростання становило близько 4%. При цьому 22 жовтня різниця між мінімальною та максимальною ціною перевищувала 44 грн.