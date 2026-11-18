В Україні подорожчало вершкове масло
Вершкове масло в Україні подорожчало на 1,6% до 110,26 гривні за пачку
У жовтні 2026 року середня споживча ціна вершкового масла зросла на 1,6% порівняно з вереснем – із 108,56 грн до 110,26 грн за 200 гр. Про це пише «Главком» із посиланням на дані Державної служби статистики.
Водночас у річному вимірі продукт виявився на 1% дешевшим, ніж у жовтні 2025 року, коли його середня вартість становила 111,42 грн за 200 гр.
У Держстаті також уточнили, що статистика наведена без урахування тимчасово окупованих Росією територій та частини районів, де тривають або велися бойові дії.
Раніше повідомлялося, що у листопаді середня роздрібна ціна печериць в українських торговельних мережах становила 153,13 грн за кілограм. Це приблизно на 7% менше, ніж наприкінці жовтня.
Як відомо, похолодання та несприятливі погодні умови в більшості регіонів України змусили багато господарств призупинити збирання врожаю ріпчастої цибулі.
Через скорочення ринкової пропозиції та погіршення якості продукції, зокрема проростання в полях і зниження лежкості, виробники підвищили відпускні ціни на 12% порівняно з кінцем минулого тижня.
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