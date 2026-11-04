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В Україні зросли ціни на цибулю

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні зросли ціни на цибулю
Ціни на цибулю на українському ринку зросли
фото з відкритих джерел

Ціни на цибулю зросли через негоду

Похолодання та несприятливі погодні умови в більшості регіонів України змусили багато господарств призупинити збирання врожаю ріпчастої цибулі. Про це пише «Главком» із посиланням на EastFruit.

Через скорочення ринкової пропозиції та погіршення якості продукції, зокрема проростання в полях і зниження лежкості, виробники підвищили відпускні ціни на 12% порівняно з кінцем минулого тижня.

Наразі ціни на ріпчасту цибулю коливаються в межах 10-16 грн/кг ($0,22-0,35/кг). При цьому якісний врожай фермери намагаються переважно закладати на зберігання, продаючи його лише невеликими партіями. Загалом поточні ціни на українському ринку вже на 33% перевищують показники аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, через поширення африканської чуми свиней (АЧС), яка вже призводить до скорочення поголів’я по всій Україні, галузь наступного року може зіткнутися з гострим дефіцитом свиней і різким зростанням цін. За прогнозом фахівців асоціації «М’ясна галузь», вартість живих свиней може перевищити 100 грн за кілограм.

Як повідомлялося, світова продовольча інфляція може прискоритися вже найближчими місяцями й залишатися високою до кінця 2027 року, оскільки збої в постачанні накопичуються.

Теги: продукти ціни

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