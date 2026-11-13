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McDonald’s вперше в Україні запустив видачу замовлень через спеціальні шафки

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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McDonald’s вперше в Україні запустив видачу замовлень через спеціальні шафки
У новому ресторані McDonald’s в Обухові встановили шафку для самостійного отримання замовлень
фото: Forbes Ukraine

Новий формат обслуговування запровадили в ресторані, який відкрився 13 листопада в Обухові на Київщині

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s вперше в Україні запровадила новий спосіб отримання замовлень – через спеціальну шафку самовидачі. Нововведення з'явилося в ресторані, який відкрився 13 листопада в Обухові Київської області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Forbes Ukraine.

Новий формат передбачений для відвідувачів, які оформлюють замовлення через мобільний застосунок McDonald’s. Для них у закладі встановили окрему шафку, з якої можна самостійно забрати готову їжу.

Таким чином компанія розширює можливості цифрового обслуговування клієнтів, дозволяючи отримувати замовлення без традиційної видачі на касі.

Ресторан в Обухові став першим закладом мережі в Україні, де запрацювала така система. Раніше цей формат отримання їжі в українських McDonald’s не застосовували.

Наразі компанія не повідомила, коли планує запровадити аналогічні шафки в інших ресторанах мережі.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про новий порядок роботи McDonald’s під час повітряних тривог. Із листопада 2026 року мережа тестує в Полтаві та Чернігові можливість продовжувати обслуговування відвідувачів під час тривоги, якщо система моніторингу не фіксує безпосередньої загрози поблизу ресторану.

Також «Главком» писав про зміни в управлінні українським підрозділом McDonald’s. У липні 2026 року компанія виділила Україну в окремий ринок у своїй міжнародній структурі. На той момент мережа налічувала 142 ресторани, а від початку повномасштабного вторгнення відкрила 40 нових закладів.

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Теги: McDonald’s продукти українці

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