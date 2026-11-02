Курс валют 2 листопада 2026: скільки коштують долар, євро і злотий
Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 45,35 грн
Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на понеділка, 2 листопада 2026 року. Порівняно з 1 листопада,євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, тоді як долар США та польський злотий подешевшали. Про це повідомляє «Главком».
Регулятор залишив офіційний курс долара на рівні 45,35 грн, євро – 50,68 грн, польського злотого – 11,50 грн.
Курс валют станом на 2 листопада 2026 року
|
Валюта
Банк
|USD
|EUR
|GBP
|PLN
|CHF
|
НБУ
|45,3526 ↓
|50,6843 ↑
|60,7861 ↑
|11,5098 ↓
|55,1299 ↑
|
Ощадбанк
|45,30 / 45,80
|50,55 / 51,30
|-
|-
|-
|
Приватбанк
|45,44 / 45,87
|50,65 / 51,81
|60,70 / 61,34
|11,48 / 11,72
|-
|
ПУМБ
|45,20 / 45,80
|50,40 / 51,10
|60,00 / 61,40
|11,35 / 11,65
|-
|
monobank
|45,46 / 45,86
|50,70 / 51,50
|-
|-
|-
|
Райффайзен
|45,20 / 45,99
|
50,50 / 51,10
|58,80 / 62,50
|10,90 / 11,90
|
52,60 / 56,50
|
OTP Bank
|45,20 / 45,90
|50,50 / 51,25
|-
|-
|54,75 / 55,75
|
Укрсиббанк
|45,36 / 45,86
|50,60 / 51,28
|60,00 / 62,00
|-
|54,80 / 56,30
За тиждень долар США, євро, британський фунт стерлінгів та швейцарський франк подорожчали, тоді як польський злотий подешевшав.
Нагадаємо, правління Національного банку України підвищило облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16,5% річних. Таке рішення ухвалили через посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань. На думку регулятора, це допоможе підтримати привабливість гривневих заощаджень, стійкість валютного ринку та контроль над зростанням цін.
До слова, 4 вересня Національний банк України ввів у готівковий обіг банкноту номіналом 2 тис. грн. Її запровадження НБУ пов’язує зі змінами в економіці та структурі готівкового обігу. Голова НБУ Андрій Пишний раніше пояснював, що потреба в новому номіналі виникла через сукупність економічних змін. Зокрема, за останні роки зросли доходи населення, ціни та обсяг готівки в обігу.
Як повідомлялося, Національний банк України затвердив новий пакет регуляторних рішень для підтримки кредитування підприємств і місцевих громад на тлі посилення російських обстрілів критичної, соціальної та виробничої інфраструктури. Нові правила набули чинності 5 вересня 2026 року.
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