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Ціни на пальне 6 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Ціни на пальне 6 листопада 2026 року: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: glavcom.ua

За місяць автогаз у найбільших мережах АЗС подорожчав на 14,60–17,10 грн за літр, а преміальне дизельне пальне – на 6–9 грн за літр

Станом на 6 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на окремі види пального. За добу автогаз на деяких заправках подорожчав на 1 грн за літр, тоді як бензин А-95 в окремих мережах подешевшав на 1 грн. Середня ціна бензину А-95 у семи представлених мережах становить близько 90,91 грн за літр, дизельного пального – 105,34 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л – до 88,90 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 59,90 грн/л. Вартість інших видів пального залишилася незмінною.

В Окко автогаз подорожчав на 1 грн/л – до 61,90 грн/л, тоді як ціни на бензин і дизельне пальне залишилися без змін. У WOG автогаз зріс у ціні на 1 грн/л – до 60,90 грн/л. Вартість інших видів пального в цій мережі також залишилася на попередньому рівні.

У Socar бензин А-100 подешевшав на 2 грн/л – до 103 грн/л. Водночас ціни на бензин А-95, дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 6 листопада 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 88,90 92,90 102,90 105,90 100,90 - 59,90
OKKO 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 61,90
WOG 92,90 95,90 106,90 109,90 102,90 - 60,90
SOCAR 95,90 98,90 108,00 111,00 103,00 - 61,50
UKRNAFTA 87,90 90,90 103,90 105,90 - 85,90 57,90
KLO 86,90 95,60 106,40 109,40 101,90 85,50 62,50
БРСМ 87,81 - 102,76 - - - 57,97

У мережі KLO бензин А-95 подешевшав на 1 грн/л – до 86,90 грн/л. Вартість інших видів пального залишилася без змін. Зокрема, автогаз коштує 62,50 грн/л, дизельне пальне – 106,40 грн/л, а ДП+ – 109,40 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 4 коп./л – до 87,81 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 12 коп./л – до 57,97 грн/л. Дизельне пальне залишилося на попередньому рівні – 102,76 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 95,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 108 грн/л, а преміального дизеля – 111 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у KLO – 62,50 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «Укрнафті» – 57,90 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 6 жовтня до 6 листопада 2026 року ціни на пальне зросли майже в усіх найбільших мережах АЗС України. Найбільше подорожчав автогаз – на 14,60–17,10 грн за літр залежно від мережі. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в KLO, де його вартість підвищилася з 45,40 до 62,50 грн/л. Звичайне дизельне пальне подорожчало на 4,96–7,60 грн/л, а преміальне – на 6–9 грн/л.

Водночас бензин А-95 за місяць змінився менш суттєво. В UPG, Окко, WOG та «Укрнафті» його вартість залишилася незмінною, тоді як у Socar ціна зросла на 1 грн/л, у KLO – на 1 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 2,14 грн/л. Преміальний бензин А-95+ подорожчав у UPG, KLO та Socar на 1 грн/л, тоді як в інших мережах його вартість залишилася без змін.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: газ бензин дизельне пальне пальне АЗС ціни

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