В Україні подешевшали печериці

Печериці в українських супермаркетах за місяць подешевшали на 7%

Упродовж жовтня гриби дорожчали, але у листопаді ціна знизилася

У листопаді середня роздрібна ціна печериць в українських торговельних мережах становила 153,13 грн за кілограм. Це приблизно на 7% менше, ніж наприкінці жовтня. Такі дані наводить моніторинг цін Мінфіну, повідомляє «Главком».

Упродовж жовтня гриби дорожчали: середня вартість кілограма печериць у мережах, які відстежує Мінфін, піднялася зі 158,13 грн у вересні до 164,38 грн у жовтні. Зростання становило близько 4%. При цьому 22 жовтня різниця між мінімальною та максимальною ціною перевищувала 44 грн.

Однак на 10 листопада в усіх чотирьох супермаркетах, включених до моніторингу, ціни знизилися порівняно з жовтнем. В Auchan кілограм печериць коштував 140 грн замість 154 грн, у Metro – 140 грн проти 150 грн, у Novus – 154 грн проти 159 грн. Найвищу ціну зафіксували в Megamarket – 178,50 грн, тоді як раніше вона становила 194,50 грн.

Відповідно, різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозиціями скоротилася до 38,50 грн. Нинішній середній показник виявився нижчим не лише за жовтневий, а й за вересневий рівень.

Причини зниження цін у моніторингу не пояснюються. Інформації про вартість інших видів грибів у наведених даних також немає.

Як відомо, похолодання та несприятливі погодні умови в більшості регіонів України змусили багато господарств призупинити збирання врожаю ріпчастої цибулі.

Через скорочення ринкової пропозиції та погіршення якості продукції, зокрема проростання в полях і зниження лежкості, виробники підвищили відпускні ціни на 12% порівняно з кінцем минулого тижня.

До слова, в Україні зафіксовано стрімке зростання вартості тепличних огірків. Головною причиною стали прохолодні погодні умови, які охопили більшість регіонів країни та призвели до скорочення пропозиції овоча на ринку.

Також подорожчанню сприяють відсутність імпортної альтернативи та висока зацікавленість у покупках з боку оптовиків і торговельних мереж.