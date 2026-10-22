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Автогаз по 55, а дизель по 109. Ціни на АЗС 22 жовтня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Автогаз по 55, а дизель по 109. Ціни на АЗС 22 жовтня 2026 року
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
фото: autonews.autoua.net

За місяць автогаз у найбільших мережах АЗС подорожчав на 7,47–9,50 грн за літр, а преміальне дизельне пальне – до 9,10 грн за літр

Станом на 22 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,60 грн за літр, дизельного пального – 104,28 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 1 грн/л, а автогаз – на 1 грн/л. В Окко вартість автогазу зросла на 1 грн/л, тоді як ціни на бензин і дизельне пальне залишилися без змін.

У WOG дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 40 коп./л, а автогаз – на 1,50 грн/л. У Socar вартість автогазу збільшилася на 10 коп./л, тоді як ціни на інші види пального залишилися незмінними.

Главком

Ціни на пальне в Україні

дані на 22 жовтня 2026 року
Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ
UPG 89,90 92,90 102,90 104,90 100,90 - 52,90
OKKO 92,90 95,90  105,90 108,90 102,90 - 53,90
WOG 92,90 95,90  105,90 108,90 102,90 - 55,00
SOCAR 94,90  97,90  106,00 109,00 104,00   54,50
UKRNAFTA 88,90  91,90  100,90 102,90 - 86,90 50,90
KLO 87,90 95,60 104,40 107,40 101,90  86,50 52,90
БРСМ 87,67 - 99,99 -     50,16 

В «Укрнафті» дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 1 грн/л, а бензин і автогаз залишилися на попередньому рівні. У мережі KLO автогаз зріс у ціні на 50 коп./л, тоді як вартість бензину та дизельного пального не змінилася.

У «БРСМ-Нафті» автогаз подорожчав на 71 коп./л – до 50,16 грн/л. Водночас ціни на бензин А-95 та дизельне пальне залишилися незмінними – 87,67 грн/л та 99,99 грн/л відповідно.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 94,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у WOG – 55 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 50,16 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць 

За період із 22 вересня до 22 жовтня 2026 року ціни на пальне зросли майже в усіх найбільших мережах АЗС України. Найбільше подорожчав автогаз – на 7,47–9,50 грн за літр залежно від мережі. Найсуттєвіше зростання зафіксовано у WOG, де його вартість підвищилася з 45,50 до 55 грн/л. Звичайне дизельне пальне подорожчало на 3–6 грн/л, а преміальне – до 9,10 грн/л.

Водночас бензин А-95 за місяць змінився менш суттєво. В UPG, Окко та WOG його вартість залишилася незмінною, тоді як у KLO ціна зросла на 1,50 грн/л, у Socar – на 1 грн/л, а в «БРСМ-Нафті» – на 2,09 грн/л. Преміальний бензин А-95+ у деяких мережах подорожчав на 1–3,60 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.

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Теги: дизельне пальне пальне Україна ціни газ бензин

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