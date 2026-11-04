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Таки не Зеленський. Трамп знайшов винного у високих цінах на бензин

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Таки не Зеленський. Трамп знайшов винного у високих цінах на бензин
Трамп назвав Іран причиною високих цін на бензин
фото: Reuters

Президент США заявив про найкращу економіку в історії країни, але визнав, що американці майже не відчувають її успіхів

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська економіка досягла найкращих показників за всю історію країни. Водночас він визнав, що високі ціни на бензин заважають громадянам відчути економічні успіхи його адміністрації. Відповідальність за ситуацію на паливному ринку американський лідер поклав на Іран. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Трампа.

За словами президента США, нинішній стан американської економіки значно перевершує навіть результати його першого президентського терміну. Однак, на його переконання, вартість пального впливає на те, як населення оцінює економічну ситуацію в країні.

«Насправді зараз у нас найкраща економіка за всю історію. Знаєте, під час мого першого президентського терміну економіка була найкращою, але нинішня перевершує навіть її. Однак через ціни на бензин люди не відчувають цього настільки, наскільки відчували б за інших обставин. А ситуація з цінами на бензин виникла через Іран», – заявив Трамп.

Заява американського президента пролунала на тлі проміжних виборів до Конгресу США, які відбулися 3 листопада. За повідомленнями американських медіа, Республіканська партія зазнала низки поразок, зокрема у штатах, де традиційно мала сильні позиції.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп звинувачував Україну у зростанні світових цін на дизельне пальне через удари по російських нафтопереробних заводах. Американський президент заявляв, що особисто просив Володимира Зеленського припинити такі атаки, оскільки вони нібито спричиняють дефіцит пального та його подорожчання

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Теги: бензин ціни Дональд Трамп Іран

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