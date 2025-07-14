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В Україні значно подорожчали харчі: оприлюднена статистика за рік

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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В Україні значно подорожчали харчі: оприлюднена статистика за рік
В Україні, попри сповільнення інфляції, продукти дорожчають
фото з відкритих джерел

Згідно з даними статистики, ціна на яблука в Україні за рік зросла практично втричі

Попри те, що продуктова інфляція у червні прискорилася до 23,2%, темпи зростання споживчих цін сповільнилися 14,3%. Про це пише «Главком» з посиланням інформацію Державної служби статистики.

Згідно з даними відомства, за рік ціни на яблука зросли на 195,5%, тобто майже втричі, до 79,5 гривень за кілограм. Капуста стала дорожчою в 2,5 раза, підскочивши до 28,2 гривні за кілограм, а морква - на 67,0%, до 49,7 гривні за кілограм.

Яйця курині подорожчали на 62,7% до 53,6 гривні за десяток, вартість соняшникової олії зросла на 37,2%, до 80,6 гривні за літр, борошно збільшилося у ціні на 36,1%, до 21,7 гривні за кілограм, а куряче філе піднялося у ціні на 35,8%, до 214,6 гривні за кілограм.

Середні споживчі ціни на товари по Україні у 2025 році
Середні споживчі ціни на товари по Україні у 2025 році

Пачка масла вагою 200 грамів подорожчала на 34,3% до 107,4 гривні.

Нагадаємо, у червні зростання споживчих цін в Україні сповільнилося до 0,8% з 1,3% у травні, однак на споживчому ринку ціни на харчі та безалкогольні напої зросли на 1,4%.

У травні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,9% у річному вимірі, а ціни зросли на 1,3%.

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Теги: інфляція статистика Держстат продукти ціни

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