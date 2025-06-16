Індекс борщу за рік виріс на понад чверть

Ціни на харчові продукти в Україні подекуди перевищують рівень цін у сусідніх країнах

Індекс борщу за місяць знизився на 12%, однак в річному вимірі зріс на 27% та досяг 196 грн. Це на 26 грн дешевше, ніж минулого місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Згідно з моніторингом, спостерігається суттєве зростання цін на м'ясо: яловичина (гуляш) зросла в ціні на 6% за місяць, до 336 грн/кг (+20% у зрізі року). Більш стрімке зростання продемонструвала курятина: філе подорожчало на 11%, до 222 грн/кг (+39% за рік), стегно — на 28%, до 154 грн/кг (+39%), а тушка — на 25%, до 110 грн/кг (+42%). Натомість ціна на свинячий ошийок залишилася стабільною – на рівні 330 грн/кг, що, втім, на 31% перевищує показник рік тому.

«Суттєве подорожчання курятини частково пояснюється підвищенням витрат на корми, яловичина дорожчає на тлі обмеженої пропозиції», – йдеться у звіті.

Ціни на овочі демонструють сезонну динаміку: продукція нового врожаю дешевшає, а старого – дорожчає. Вартість ріпчастої цибулі в роздріб досягла 40 грн/кг, що на 33% більше, ніж місяць тому, та на 32% дорожче за торішні показники. Стара картопля на полицях супермаркетів подорожчала за місяць в середньому на 10% – до 38 грн/кг (+33% за рік).

Водночас на ринку з'являються овочі нового врожаю, що тисне на ціни. Так, молода капуста подешевшала на 66% за місяць – до 25 грн/кг (але +64% щодо минулого року).

Ціни на огірки продовжують знижуватися – за місяць на 18% і в середньому коштують 65 грн/кг, що також на 11% дешевше, ніж торік. Помідори тримаються на стабільному рівні – близько 99 грн/кг, однак на 12% дорожче, ніж були рік тому.

Індекс борщу інфографіка: УКАБ

Молочні продукти, соняшникова олія, курячі яйця демонструють сталу цінову динаміку. Більша частина з них незначно подешевшала.

Індекс борщу – це неофіційний економічний індикатор, який використовується для оцінки зміни вартості життя в Україні. Він базується на підрахунку вартості інгредієнтів, потрібних для приготування класичної страви – борщу. Є аналогом індексу Біг-Мака.

Нагадаємо, ціни на харчові продукти в Україні вже наблизилися, а за деякими позиціями навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах. Україна втратила певну частину врожаю ранніх сортів плодово-ягідних та озимих культур через весняні заморозки, але не очікує суттєвого впливу на продовольчу інфляцію. У квітневому інфляційному звіті Нацбанк очікував урожай зернових цього року на рівні 61,7 млн тонн.

Як повідомлялося, у Канаді різко подорожчали тисячі товарів. Аналіз цін на продукти та споживчі товари в Канаді не приніс нічого втішного громадянам країни. Хоча рівень інфляції невеликий, канадські гаманці сьогодні мають й інших «ворогів».

До слова, лише одна держава може прогодувати своє населення сама, а шість країн не можуть забезпечити себе в жодній із семи груп продуктів.