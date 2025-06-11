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Нацбанк пояснив, чому інфляція у травні значно пришвидшилася

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нацбанк пояснив, чому інфляція у травні значно пришвидшилася
Регулятор очікує влітку поступового сповільнення інфляції
фото: bank.gov.ua/НБУ

Місячний показник інфляції в Україні у травні становив 1,3% порівняно з 0,7% у квітні

У травні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,9% у річному вимірі, випередивши прогноз Національного банку. У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

«Відхилення від прогнозної траєкторії зумовлювалося насамперед стрімкішим подорожчанням сирих продуктів харчування внаслідок несприятливих погодних умов навесні й активного експорту продовольства. Фундаментальний інфляційний тиск був дещо слабшим, ніж очікувалося, однак залишався доволі стійким на тлі жвавого споживчого попиту та високих витрат бізнесу на сировину й оплату праці», – йдеться в заяві.

Ціни на сирі продукти у травні стрімко зростали: суттєво пришвидшилося здорожчання свинини, курятини, яловичини, яєць, молока на тлі активного експорту, високих зовнішніх цін, підвищення собівартості виробництва та зниження поголів’я свиней та великої рогатої худоби. Темпи ж зростання вартості яблук, кісточкових, ягід та окремих тепличних овочів значно підвищилися внаслідок затримки надходження врожаю та зниження врожайності через похолодання та заморозки. Швидше дорожчали риба, крупи, борошно та соняшникова олія.

«Подорожчання оброблених продовольчих товарів у травні пришвидшилося до 18,0%. Темпи зростання цін на хліб, м'ясопродукти, деяку молочну продукцію (зокрема сири, сметану, вершки) та безалкогольні напої підвищилися під впливом здорожчання продовольчої сировини та подальшого збільшення витрат підприємств на оплату праці», – пояснює регулятор.

Темпи зростання вартості непродовольчих товарів не змінилися (3,8% р/р). Інфляція послуг також залишилася на незмінно високому рівні (14,6% р/р), відображаючи подальше зростання заробітних плат і стійкий споживчий попит. Та порівняно з квітнем швидше зростала вартість послуг ресторанів та готелів, послуг з особистого догляду, амбулаторних послуг. Натомість уповільнилося зростання цін на транспортні, страхові та фінансові послуги, а також послуги з відпочинку та культури.

Зростання цін на пальне у травні очікувано сповільнилося порівняно з квітнем з огляду на здешевлення імпорту, надлишок дизпалива та автогазу на внутрішньому ринку і конкуренцію між мережами АЗС у бензиновому сегменті. «Інфляція навесні очікувано зростала, однак, за оцінками НБУ, у травні вже сягнула цьогорічного максимуму. Надалі очікується її сповільнення за широким спектром товарів і послуг», – зазначає Нацбанк.

Як пояснює регулятор, сповільненню інфляції має посприяти розширення пропозиції продовольства на тлі нових урожаїв, а також краща ситуація в енергетиці, зменшення світових цін на нафту й послаблення зовнішнього цінового тиску.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Наявна облікова підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань.

У першому кварталі 2025 року українські сировари зіткнулися з тривожними тенденціями: імпорт сиру зріс у середньому на 25% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Іноземні тверді сири вже охопили майже половину внутрішнього ринку. Вітчизняні виробники б'ють на сполох, оскільки їм складно конкурувати з іноземними компаніями.

До слова, Україну чекає значне подорожчання сезонних фруктів – через квітневі заморозки 2025 року втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. Ціни на абрикоси можуть злетіти на 25%, а ситуація з яблуками залишається невизначеною через пошкодження квіту.

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Теги: Національний банк НБУ інфляція

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