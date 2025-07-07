Через спеку на столичних ринках обмежено продаж низки продуктів: повний список

Рішення про введення обмежень було ухвалено 7 липня

З 7 по 13 липня 2025 року у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські та сезонні ярмаки, але з новими правилами. Через підвищення температури повітря та задля безпеки споживачів, продаж швидкопсувних продуктів буде дозволено лише до 12:00. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зазначається, що рішення про введення обмежень було ухвалено 7 липня під час робочої наради у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА під головуванням директора Департаменту Володимира Костікова.

«У зв’язку зі спекотною погодою з 8 по 13 липня вводяться обмеження щодо реалізації швидкопсувних товарів – їх продаж буде дозволено лише до 12 години», – пояснив Володимир Костіков.

Під ці обмеження підпадають:

свіже м’ясо та м’ясопродукти

ковбасні вироби

жива та свіжоморожена риба, морепродукти

молоко та молочна продукція

яйця птиці

кондитерські вироби з кремом та інші товари, що швидко псуються.

Суб’єктам господарювання рекомендовано неухильно дотримуватися чинних санітарно-гігієнічних норм, використовувати справне холодильне обладнання та забезпечити належні умови зберігання всієї продукції.

«Організатори ярмарків спільно з відповідними службами здійснюватимуть моніторинг дотримання вимог та вживатимуть відповідні заходи реагування у випадку порушень», – зазначили у департаменті.

Нагадаємо, 7 та 8 липня в Києві обмежуватимуть рух великовагового автотранспорту через прогнозовану спеку. При температурі повітря понад +28°С на вулично-дорожній мережі міста діятимуть обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т. Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму. Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у м. Києві.