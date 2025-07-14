Ціни стрімко зросли. Як змінилася вартість гектара за час роботи ринку землі

Загалом було продано понад 636 тис. га на 30,4 млрд грн

З моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року середня вартість одного гектара зросла на 60%. Так, у червні 2025 року один гектар можна придбати було за 60,7 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Перші місяці після відкриття ринку були досить активними. Так, у липні 2021 року уклали понад 2 тис. угод, а середня ціна за гектар сягала 95,7 тис. грн. Поволі ажіотаж спадав: угод більшало, а середня ціна падала. Так, вже у грудні 2021 року гектар коштував 33,7 тис. грн.

Кількість проданої землі фото: «Опендатабот»

З початком повномасштабної війни ринок практично зупинився, лише у травні 2022 року було укладено 323 угоди. Відновлення почалося влітку, але обсяги залишалися низькими: до 4,6 тис. угод на місяць. Це було утричі менше, ніж наприкінці 2021-го.

Протягом 2023 року ринок поступово стабілізувався: щомісяця укладали від 4 до 7 тис. угод. При цьому зростала і ціна: з 39 тис. грн/га на початку року до 42 тис. грн/га наприкінці року.

Вартість сільськогосподарської землі фото: «Опендатабот»

На початку 2024 року ринок землі став доступним також й для компаній – ринок пожвавішав, втім очікуваного сплеску не сталося. Ймовірно, це пов’язано з обмеженнями для компаній з іноземними власниками на операції з українською землею. Вже з березня кількість угод перевищувала 9 тис. на місяць, а загальна щомісячна вартість угод – понад 1 млрд грн. Ціна за гектар у 2024 році коливалась у межах 43–52 тис. грн.

Якщо порівняти перше півріччя 2025 року та перший період функціонування ринку землі (липень-грудень 2021-го), то кількість угод зросла на 13%, водночас сума угод – майже втричі (з 2,85 млрд грн до 8,22 млрд грн). Загалом було продано понад 636 тис. га на 30,4 млрд грн.

Нагадаємо, 66 компаній зменшили свої земельні банки до розміру менше 100 га з моменту відкриття ринку землі та вибули з переліку великих землевласників Державного земельного кадастру. Якщо на початку 2024 року налічувалося 283 компанії, які мали понад 100 га землі, то станом на квітень їх було 217, зокрема 34 – зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомлялося, у 2024 році в Україні було продано 106669 земельних ділянок загальною площею 320660 га. Середня вартість 1 га становила 46678 грн ($1163). За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, найвища середня ціна була зафіксована в Івано-Франківській (89744 грн), Львівській (71390 грн) та Полтавській (66232 грн) областях. Найнижча середня ціна у Запорізькій (33981 грн), Миколаївській (34033 грн) та Сумській (34936 грн) областях.

Як відомо, 1 січня 2024 року стартував другий етап земельної реформи. З нового року купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як зараз, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.

Ці правила були прописані ще під час ухвалення законодавства про ринок землі. Фізособи отримали право купувати землю раніше – ще з 1 липня 2021 року з лімітом не більше 100 га. Відтермінування запуску на ринок великих гравців було компромісним заходом, а вихід на нього іноземців можливий лише за результатами національного референдуму.

До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Тодішній міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.