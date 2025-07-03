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Чотири черешні за 45 грн. Ціни у «Сільпо» викликали бурхливу реакцію в мережі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чотири черешні за 45 грн. Ціни у «Сільпо» викликали бурхливу реакцію в мережі
Користувачі мережі «Сільпо» здивовані вартістю закарпатської черешні
фото з відкритих джерел

«Нарешті подешевшали черешні в «Сільпо», тепер можна наїстися до схочу», – жартують у мережі

Фотографія, на якій чотири ягоди черешні з мережі супермаркетів «Сільпо» коштують 45 грн 47 коп, викликала жваве обговорення та хвилю іронічних коментарів у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».

«Нарешті подешевшали черешні в «Сільпо», тепер можна наїстися до схочу», – пожартував автор допису, чий пост жваво обговорюється у мережі. 

Користувачі мережі «Сільпо» здивовані вартістю закарпатської черешні
Користувачі мережі «Сільпо» здивовані вартістю закарпатської черешні
скриншот допису з мережі

Користувачі активно діляться своїми думками щодо захмарних цін на сезонні ягоди.

«Не знаю з чого такий ажіотаж на черешню. У нас своя і було повно. Але ледве судок за тиждень з'їли всією сім'єю. Більше не хочемо, висить, вже засохла. Те ж саме з іншими ягодами. Син малини сьогодні дві штучки з'їв, каже вже наївся. Роздмухують проблему, де її немає», – дивується ажіотажу Леся Чередниченко. 

Andzej Iwanowski знайшов простіше рішення: «Я ходжу до сусіда на черешні безкоштовно».

Саша Михайловский радить звернутися до ринків: «Піди на базар, наша Хмельницька 60-80, бери скільки хочеш».

Чотири черешні за 45 грн. Ціни у «Сільпо» викликали бурхливу реакцію в мережі фото 1
скриншот коментарів
Один з дописувачів зізнався, що їсть черешні безкоштовно у сусіда
Один з дописувачів зізнався, що їсть черешні безкоштовно у сусіда
скриншот коментарів
Чотири черешні за 45 грн. Ціни у «Сільпо» викликали бурхливу реакцію в мережі фото 2
скриншот коментарів
Одна з дописувачок виступила на захист дорогої черешні
Одна з дописувачок виступила на захист дорогої черешні
скриншот коментарів
Є дописувачі, які скаржаться на неврожай черешні
Є дописувачі, які скаржаться на неврожай черешні
скриншот коментарів
Чотири черешні за 45 грн. Ціни у «Сільпо» викликали бурхливу реакцію в мережі фото 3
скриншот коментарів

Варто зазначити, що сьогодні на сайті мережі «Сільпо» черешня «Коник» продається зі знижкою по 500 грн за кіло. 

Черешня «Коник» у «Сільпо» сьогодні продається зі знижкою
Черешня «Коник» у «Сільпо» сьогодні продається зі знижкою
скриншот

В останній день червня закарпатська черешня на столичній Оболоні коштувала 590,90 грн за кіло. 

Кілограм закарпатської черешні 30 червня коштував 590 грн
Кілограм закарпатської черешні 30 червня коштував 590 грн
фото: glavcom.ua

Як розповідали «Главкому» виробники та торговці популярної ягоди, ціна на черешню безпосередньо залежить від періоду сезону: пік цін припадає на його початок – травень, а вже з червня ціна знижується. У травні, на початку сезону, черешня може коштувати понад 300 гривень, а окремі елітні сорти – 500 гривень та більше. За словами експертів, це тому що травнева черешня – майже вся імпортна. Садівники ж України відкривають сезон зазвичай у перших числах червня, пояснює співзасновник ужгородського фермерського господарства «Коник» Андрій Мелех.

«Сезон триває всього до 10 тижнів у році. У нас перша ягода з’явилася 1 червня. З мого досвіду як виробника, як тільки з’являється товар люди наввипередки купують його. Звідси й поява такого цінового ажіотажу», – аргументує співзасновник ужгородського фермерського господарства «Коник». Взагалі, за словами фермера, ця ягода завжди буде досить недешевою.

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Теги: фрукти ціни Сільпо черешня літо

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