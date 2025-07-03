Чотири черешні за 45 грн. Ціни у «Сільпо» викликали бурхливу реакцію в мережі

«Нарешті подешевшали черешні в «Сільпо», тепер можна наїстися до схочу», – жартують у мережі

Фотографія, на якій чотири ягоди черешні з мережі супермаркетів «Сільпо» коштують 45 грн 47 коп, викликала жваве обговорення та хвилю іронічних коментарів у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».

«Нарешті подешевшали черешні в «Сільпо», тепер можна наїстися до схочу», – пожартував автор допису, чий пост жваво обговорюється у мережі.

Користувачі мережі «Сільпо» здивовані вартістю закарпатської черешні скриншот допису з мережі

Користувачі активно діляться своїми думками щодо захмарних цін на сезонні ягоди.

«Не знаю з чого такий ажіотаж на черешню. У нас своя і було повно. Але ледве судок за тиждень з'їли всією сім'єю. Більше не хочемо, висить, вже засохла. Те ж саме з іншими ягодами. Син малини сьогодні дві штучки з'їв, каже вже наївся. Роздмухують проблему, де її немає», – дивується ажіотажу Леся Чередниченко.

Andzej Iwanowski знайшов простіше рішення: «Я ходжу до сусіда на черешні безкоштовно».

Саша Михайловский радить звернутися до ринків: «Піди на базар, наша Хмельницька 60-80, бери скільки хочеш».

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Один з дописувачів зізнався, що їсть черешні безкоштовно у сусіда скриншот коментарів

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Одна з дописувачок виступила на захист дорогої черешні скриншот коментарів

Є дописувачі, які скаржаться на неврожай черешні скриншот коментарів

скриншот коментарів

Варто зазначити, що сьогодні на сайті мережі «Сільпо» черешня «Коник» продається зі знижкою по 500 грн за кіло.

Черешня «Коник» у «Сільпо» сьогодні продається зі знижкою скриншот

В останній день червня закарпатська черешня на столичній Оболоні коштувала 590,90 грн за кіло.

Кілограм закарпатської черешні 30 червня коштував 590 грн фото: glavcom.ua

Як розповідали «Главкому» виробники та торговці популярної ягоди, ціна на черешню безпосередньо залежить від періоду сезону: пік цін припадає на його початок – травень, а вже з червня ціна знижується. У травні, на початку сезону, черешня може коштувати понад 300 гривень, а окремі елітні сорти – 500 гривень та більше. За словами експертів, це тому що травнева черешня – майже вся імпортна. Садівники ж України відкривають сезон зазвичай у перших числах червня, пояснює співзасновник ужгородського фермерського господарства «Коник» Андрій Мелех.

«Сезон триває всього до 10 тижнів у році. У нас перша ягода з’явилася 1 червня. З мого досвіду як виробника, як тільки з’являється товар люди наввипередки купують його. Звідси й поява такого цінового ажіотажу», – аргументує співзасновник ужгородського фермерського господарства «Коник». Взагалі, за словами фермера, ця ягода завжди буде досить недешевою.