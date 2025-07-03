Чотири черешні за 45 грн. Ціни у «Сільпо» викликали бурхливу реакцію в мережі
«Нарешті подешевшали черешні в «Сільпо», тепер можна наїстися до схочу», – жартують у мережі
Фотографія, на якій чотири ягоди черешні з мережі супермаркетів «Сільпо» коштують 45 грн 47 коп, викликала жваве обговорення та хвилю іронічних коментарів у соціальних мережах. Про це повідомляє «Главком».
«Нарешті подешевшали черешні в «Сільпо», тепер можна наїстися до схочу», – пожартував автор допису, чий пост жваво обговорюється у мережі.
Користувачі активно діляться своїми думками щодо захмарних цін на сезонні ягоди.
«Не знаю з чого такий ажіотаж на черешню. У нас своя і було повно. Але ледве судок за тиждень з'їли всією сім'єю. Більше не хочемо, висить, вже засохла. Те ж саме з іншими ягодами. Син малини сьогодні дві штучки з'їв, каже вже наївся. Роздмухують проблему, де її немає», – дивується ажіотажу Леся Чередниченко.
Andzej Iwanowski знайшов простіше рішення: «Я ходжу до сусіда на черешні безкоштовно».
Саша Михайловский радить звернутися до ринків: «Піди на базар, наша Хмельницька 60-80, бери скільки хочеш».
Варто зазначити, що сьогодні на сайті мережі «Сільпо» черешня «Коник» продається зі знижкою по 500 грн за кіло.
В останній день червня закарпатська черешня на столичній Оболоні коштувала 590,90 грн за кіло.
Як розповідали «Главкому» виробники та торговці популярної ягоди, ціна на черешню безпосередньо залежить від періоду сезону: пік цін припадає на його початок – травень, а вже з червня ціна знижується. У травні, на початку сезону, черешня може коштувати понад 300 гривень, а окремі елітні сорти – 500 гривень та більше. За словами експертів, це тому що травнева черешня – майже вся імпортна. Садівники ж України відкривають сезон зазвичай у перших числах червня, пояснює співзасновник ужгородського фермерського господарства «Коник» Андрій Мелех.
«Сезон триває всього до 10 тижнів у році. У нас перша ягода з’явилася 1 червня. З мого досвіду як виробника, як тільки з’являється товар люди наввипередки купують його. Звідси й поява такого цінового ажіотажу», – аргументує співзасновник ужгородського фермерського господарства «Коник». Взагалі, за словами фермера, ця ягода завжди буде досить недешевою.