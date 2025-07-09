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Інфляція в Україні сповільнюється: Держстат оприлюднив нові дані

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Інфляція в Україні сповільнюється: Держстат оприлюднив нові дані
За останній рік серед продуктів найбільше подорожчали яйця
фото: glavcom.ua

У річному вимірі інфляція за підсумками червня вперше за останній рік знизилася – до 14,3%

Зростання споживчих цін в Україні у червні сповільнилося до 0,8% з 1,3% у травні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу статистики.

У червні 2024 року зростання цін становило 2,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками червня цього року зменшилася вперше за останній рік – до 14,3% з 15,9% за підсумками травня, 15,1% за підсумками квітня та 14,6% за підсумками березня.

Інфляція в Україні сповільнюється: Держстат оприлюднив нові дані фото 1
Зміни споживчих цін на товари та послуги
Зміни споживчих цін на товари та послуги
інфографіка: Держстат

На споживчому ринку в червні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 13,5%) подорожчали фрукти. На 3,3–0,2% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сало, хліб, кисломолочну продукцію, масло, цукор. Водночас на 8,1% подешевшали овочі, на 1,1–0,4% знизилися ціни на яйця, макаронні вироби, молоко, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%. Одяг і взуття подешевшали на 2,2%, зокрема, одяг – на 2,3%, взуття – на 2,1%. Ціни на транспорт зросли на 1,1% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 5,4% і палива та мастил на 2,3%.

Як змінилися ціни у порівнянні з минулим місяцем та роком
Як змінилися ціни у порівнянні з минулим місяцем та роком
інфографіка: Держстат

Нагадаємо, у травні 2025 року інфляція пришвидшилася до 15,9% у річному вимірі, випередивши прогноз Національного банку. У місячному вимірі ціни зросли на 1,3%.

Ціни на сирі продукти у травні стрімко зростали: суттєво пришвидшилося здорожчання свинини, курятини, яловичини, яєць, молока на тлі активного експорту, високих зовнішніх цін, підвищення собівартості виробництва та зниження поголів’я свиней та великої рогатої худоби. Темпи ж зростання вартості яблук, кісточкових, ягід та окремих тепличних овочів значно підвищилися внаслідок затримки надходження врожаю та зниження врожайності через похолодання та заморозки. Швидше дорожчали риба, крупи, борошно та соняшникова олія.

Як відомо, Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Наявна облікова підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань.

До слова, різке зростання цін на продукти та нестача робочої сили посилюють інфляцію в Росії, ставлячи під загрозу стійкість економіки Путіна.

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Теги: інфляція ціни Держстат

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