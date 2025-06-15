Блогерка порівняла ціни на продукти в Україні та Польщі: де дешевше

Софія Ванівська скупилася у польському та українському супермаркетах

Українська підприємиця і блогерка Софія Ванівська порівняла ціни на продукти в Польщі та Україні. Результат експерименту шокував дівчину. Як інформує «Главком», у TikTok українка опублікувала відео своїх візитів до магазинів. Вона відвідала в Польщі супермаркет мережі Lidl, а в Україні – «Сільпо».

Скільки коштують продукти в супермаркетах України та Польщі:

круасан: у Польщі – 19 гривень, в Україні – 60 грн;

батончик Twix: у Польщі – 42,30 грн, в Україні – 42,70 грн;

банани: у Польщі – 78 грн, в Україні – 79,99 грн;

ананас: у Польщі – 78 грн за кілограм, в Україні – 179 грн за штуку;

яблука: у Польщі – 56 грн, в Україні – 80 грн;

вершкове масло: у Польщі – 83 грн, в Україні – 99 грн;

чверть курки: у Польщі – 56 грн, в Україні– 133 грн;

курячі яйця: у Польщі – 111 грн за десяток, в Україні – 71 грн;

олія соняшникова 2 літри: у Польщі – 133 грн, в Україні – 164 грн.

Крім того, дівчина зазначила, що упаковка туалетного паперу в Польщі обійдеться в 217 гривень, а в Україні – 339 грн.

🇵🇱🇺🇦Українська підприємиця і блогерка Софія Ванівська порівняла ціни на продукти в Польщі та Україні. Результат експерименту шокував дівчину.



У TikTok українка опублікувала відео своїх візитів до магазинів. Вона відвідала в Польщі супермаркет мережі Lidl, а в Україні – «Сільпо». pic.twitter.com/6uaCZxLcTB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 15, 2025

Раніше активіст порівняв ціни на масло та полуницю в Україні й Німеччині та дійшов невтішного висновку.

До слова, за інформацією Німецького пенсійного фонду, середня зарплата в Німеччині 2025 року зросла порівняно з попередніми роками. Мінімальна погодинна ставка у німців становить €12,82 брутто. Незалежно від особистих домовленостей із роботодавцем пропонувати зарплату нижче цього рівня не можуть. Виходячи з цього, мінімальна зарплата в Німеччині 2025 року за умови повної зайнятості становитиме €2222,13 брутто (тобто до вирахування податків).

Також, у 2025 році підвищення мінімальної заробітної плати в Україні не передбачено. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Раді.

З 1 квітня 2024 року розмір мінімальної зарплати в Україні зріс – вона становить 8 тис. грн/міс.

Нагадаємо, скандал щодо перевищеного вмісту ртуті в рибі набув розголосу після того, як відомий київський девелопер, засновник компанії Kan Development Ігор Ніконов оприлюднив у соцмережах результати власних досліджень. Ніконов стверджував, що лабораторні аналізи зразків риби, придбаних у магазині-ресторані Egersund Seafood, показали перевищення допустимого рівня ртуті.