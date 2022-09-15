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В Україні зросте мінімальна заробітна плата: коли очікувати підвищення

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україні зросте мінімальна заробітна плата: коли очікувати підвищення
Мінімальна заробітна плата підвищиться до 6700 гривень
фото ілюстративне

Мінімалка зросте на 200 гривень

В Україні відбудеться планове збільшення мінімальної заробітної плати вже з 1 грудня цього року. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції в середу, 14 вересня.

Мінімальну заробітну плату підвищать до 6700 гривень на місяць. 

«Наступного року плануємо виконувати всі наші соціальні зобов'язання. Мінімальна заробітна плата, як і планувалося, збільшиться у грудні до 6,7 тис. грн і буде такою стабільно протягом наступного року», – сказав він.

При цьому прем'єр зазначив, що, на жаль, уряд поки що не бачить можливості подальшого підвищення мінімальної зарплати.

Що стосується пенсій, то вони індексуватимуться з 1 березня 2023 року.

Нагадаємо, в Україні з наступного року зростатиме страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. До 2028 року в 60 років зможуть піти на відпочинок ті, у кого стаж буде не менше 35 років. Тоді як зараз в 60 років можуть вийти на пенсію ті, хто мають 29 років стажу. Вже наступного року для цього необхідно буде 30 років стажу.

Додамо, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7649, який дозволяє на добровільних засадах із 16 років сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію. Також вводиться поняття персоналізованого благодійного внеску.

Теги: гроші пенсія зарплата

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