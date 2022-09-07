Українці зможуть збільшити собі пенсію. І не тільки власним коштом

З'явиться можливість робити пенсійні внески для родичів

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7649, який дозволяє на добровільних засадах із 16 років сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію. Також вводиться поняття персоналізованого благодійного внеску. Як ідеться на сайті парламенту, відповідний документ підтримали 275 народних депутатів.

Документом передбачається, що українці, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі, мають право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. При цьому людина має право самостійно визначити розмір страхових внесків, періодичність і строки їх сплати.

Договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування можна буде укласти в електронній формі через портал «Дія», використовуючи мобільний додаток «Дія» або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Також юридична або фізична особа зможе зробити персоналізований благодійний внесок (адресований визначеному нею пенсіонерові). 70% такого внеску спрямовується для виплати цьому пенсіонерові в обраний ним спосіб, передбачений законом для виплати пенсій, а 30% – до солідарної системи ПФУ.

Як зазначають автори законодавчої ініціативи, у 2021 році договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування уклали 6 800 осіб (сплачено 106,3 млн грн), у 2022 році – 4 081 особа (сплачено 43,6 млн грн).

Нагадаємо, до кінця 2022 року пенсії двічі зростуть. Також відомо, хто отримає підвищення.