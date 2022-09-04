Пенсії двічі зростуть до кінця року: хто отримає підвищення

Із 1 грудня пенсії підвищаться через збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб

До кінця 2022 року в Україні двічі збільшать пенсії. Зокрема, 1 жовтня – у зв'язку зі зміною мінімальної заробітної плати з 6500 до 6700 грн. Також у цей день особам віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі 300 грн. Крім того, 1 грудня пенсії підвищаться через збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Там пояснюють:

у зв'язку зі зміною мінімальної заробітної плати з 6 500 до 6 700 грн з 1 жовтня зросте розмір мінімальної пенсії за віком у непрацюючих осіб, які досягли віку 65 років і більше та мають страховий стаж не менше 35 років у чоловіків, та не менше 30 років – у жінок;

особам від 70 до 75 років також з 1 жовтня буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі 300 грн (у рамках пенсійної виплати 10340,35 гривень). Якщо ж людина досягне віку 70 років після 1 жовтня, «компенсаційна виплата буде встановлена з дати досягнення 70-річного віку».

«Крім того, у осіб віком від 70 років (стаж: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років) мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється на рівні 3000 гривень. Якщо страховий стаж становить менше 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок , мінімальний розмір пенсійної виплати визначається пропорційно до наявного страхового стажу, виходячи з розміру 3000 гривень», – розповіли у ПФУ.

Також у відомстві пояснили, як і кому будуть підвищені прив'язані до прожиткового мінімуму пенсії з 1 грудня – через його збільшення для непрацездатних осіб до 2093 грн. Зокрема:

непрацюючим особам до 70 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків та не менше 30 років у жінок, які отримують пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», мінімальну пенсійну виплату буде встановлено на рівні 2500 грн;

особам, страховий стаж яких становить менше 35 років у чоловіків та менше 30 років у жінок, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється пропорційно до наявного страхового стажу виходячи з розміру 2500 грн.

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