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Умови виходу на пенсію зміняться наступного року

Альона Боженко
glavcom.ua
Умови виходу на пенсію зміняться наступного року
В Україні збільшать трудовий стаж
фото ілюстративне

Люди, які в 65 років не матимуть мінімального стажу, зможуть отримувати від держави соцдопомогу

В Україні з наступного року зростатиме страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію. Про це повідомляє Мінсоцполітики.

До 2028 року в 60 років зможуть піти на відпочинок ті, у кого стаж буде не менше 35 років. Тоді як зараз в 60 років можуть вийти на пенсію ті, хто мають 29 років стажу. Вже наступного року для цього необхідно буде 30 років стажу.

Якщо стажу не вистачатиме, то тоді необхідно буде працювати ще до 63 років. У такому віці вийти на пенсію зможуть ті, страховий стаж яких знаходиться на рівні не менше 20 років.

Однак, якщо немає навіть 20 років стажу, то тоді доведеться чекати до 65 років. В такому випадку стати пенсіонерами зможуть навіть ті, кому вдалося накопичити лише 15 років стажу.

Люди, які в 65 років не мають мінімального стажу, зможуть отримувати від держави соцдопомогу. Ці гроші їм будуть давати лише в тому випадку, якщо їх дохід буде менше прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №7649, який дозволяє на добровільних засадах із 16 років сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію. Також вводиться поняття персоналізованого благодійного внеску.

Зауважимо, що до кінця 2022 року пенсії двічі зростуть. Також відомо, хто отримає підвищення.

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Теги: гроші українці пенсія

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