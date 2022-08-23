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Українці зможуть отримувати субсидії через Пенсійний фонд

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Українці зможуть отримувати субсидії через Пенсійний фонд
Українці зможуть отримувати субсидії через Пенсійний фонд
фото з відкритих джерел

Влада розглядає різні механізми виплати субсидій

В Україні триває підготовка до опалювального сезону, у тому числі – до нарахування та видачі коштів субсидіантам. Цього року у зв’язку з воєнними діями, розглядають різні механізми виплати субсидій, у тому числі – через Пенсійний фонд. Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час телемарафону.

«Ми опрацьовуємо механізми їхньої централізованої виплати, у тому числі через Пенсійний фонд, задля того, аби кожна людина, яка з тих чи інших причин – наприклад, якщо управління соцзахисту не працюють, змогла подати заявку», – відзначила вона.

За її словами, цього року очікується приблизно стільки ж отримувачі субсидій, як і торік, і кошти на це в бюджеті є. Йдеться приблизно про 2,6 млн отримувачів державної допомоги.

«Ми розраховуємо на таку кількість. Гроші і на збільшення, і на виплату субсидій є забюджетовані, тому вони будуть оплачуватись у повному обсязі», – зазначила Жолнович.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня збільшився розмір соціальних виплат – пенсій, декретних виплат, допомоги по безробіттю та інших. Це пов’язано зі зростанням прожиткового мінімуму, що передбачено Держбюджетом на 2022 рік.

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Теги: субсидія Пенсійний фонд гроші

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