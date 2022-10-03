Верещук повідомила, коли жителі звільнених територій зможуть отримати грошову допомогу

Жителям звільнених територій з листопада виплачуватимуть додаткову допомогу у розмірі 2 200 грн

Мешканці щойно деокупованих територій України із листопада отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн. Про це заявила віцепрем’єрка Ірина Верещук.

За її інформацією, серед допомоги від держави та благодійників, яка передбачена як гуманітарна допомога для мешканців звільнених від РФ міст та сіл, – продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму, а також фінансова підтримка.

«Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2 200 грн», – заявила Верещук.

Також Верещук зауважила, що наразі на звільнених територіях Харківщини та Херсонщини триває пілотний проєкт. Громадяни, які фактично там мешкали на момент звільнення цих територій, через «Укрпошту» отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи, які подали заявку на грошові виплати через додаток «Дія» та не отримали кошти, можуть вдруге звернутися по допомогу, але вже через структурні підрозділи з питань соцзахисту населення.

Додамо, Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.