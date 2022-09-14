Ворог знищив житло: як отримати державну допомогу

З початку війни пошкоджено чи зруйновано щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок

За попередніми підрахунками близько одного мільйона українців залишились без даху над головою через знищення їхнього житла внаслідок бойових дій. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що за підрахунками Київської школи економіки, з початку повномасштабного вторгнення російських військ пошкоджено чи зруйновано щонайменше 15,3 тис. багатоповерхівок, а також 115,9 тис. приватних будинків. Найбільше руйнувань зазнав житловий фонд чотирьох областей: Донецької, Київської, Харківської та Чернігівської.

Люди, які втратили житло через бойові дії, мають право на державну допомогу в розмірі 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю на місяць. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 20.03.2022 №332.

Для отримання допомоги потрібно подати відповідну заявку:

до управління соціального захисту населення виконавчого органу місцевого самоврядування;

до уповноваженої особи виконавчого органу місцевого самоврядування;

до центру надання адміністративних послуг;

через мобільний застосунок «Дія».

Разом із заявкою на відшкодування витрат потрібно подати підтвердження факту пошкодження чи знищення майна внаслідок бойових дій.

Нагадаємо, Міністерство оборони вже профінансувало військовим частинами 100% коштів щомісячного грошового забезпечення. Це так звані кошти мирного часу – посадові оклади, надбавки за звання та вислугу років тощо.

Також нещодавно заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала інформацію у деяких ЗМІ про нібито скасування одноразової виплати 15 млн грн родинам полеглих захисників. Вона запевнила, що рішення уряду про цю виплату чинне і скасовувати його ніхто не планує.