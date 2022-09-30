Україна може отримати від МВФ додаткову допомогу

МВФ затвердив розширення інструментів антикризового фінансування

Міжнародний валютний фонд розширив програму екстреного фінансування, відтак Україна може отримати до $1,3 млрд додаткової допомоги. Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

«30 вересня 2022 року Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду затвердила розширення інструментів антикризового фінансування, що дасть змогу Україні звернутися за новим траншем у межах інструменту Rapid Financing Instrument (RFI)», – йдеться у повідомленні.

Це розширення (так зване антишокове продовольче вікно) передбачає надання додаткової антикризової допомоги країнам, які потерпають від суттєвого дефіциту платіжного балансу, викликаного глобальною продовольчою кризою.

Україна планує скористатися цією можливістю і буде звертатися за додатковою допомогою в сумі близько $1,3 млрд від МВФ.

«За цією програмою Україна запросить у МВФ близько $1,3 млрд екстреного фінансування. Після схвалення Радою виконавчих директорів МВФ ці кошти можуть надійти вже в жовтні», – повідомив регулятор.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів запропонував активізувати спільну роботу над новою програмою з Міжнародним валютним фондом.

Також повідомлялося, що наприкінці липня Україна звернулася до МВФ за додатковим фінансуванням.

До слова, як повідомила раніше заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова, країни-партнери України і міжнародні фінансові організації поінформували, що всього цього року сума допомоги становитиме близько $28 млрд.