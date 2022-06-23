Зарплати в Україні. Кілька сфер, де можна заробити влітку

Літній сезон відкриває більші можливості для заробітку

Експертно-аналітичний центр кадрового порталу grc.ua назвав професійну сферу, у якій відбувається пожвавлення та існує потреба у працівниках.

Від початку війни для фахівців туристичної сфери, галузі гостинності та ресторанів було вкрай мало пропозицій роботи. У літній сезон зазвичай відбувається відчутне збільшення пропозицій роботи для цих спеціалістів.

Цього літа, навіть не зважаючи на незначне пожвавлення роботодавців сфери туризму та HoReCa, кількість вакансій критично мала. Щоправда, середня заробітна плата у відкритих вакансіях у червні досягла рівню першої половини лютого цього року, тобто довоєнного періоду, і складає 25 300 грн.

У червні також з’явилися пропозиції роботи з високими зарплатами у таких професійних сферах, як будівництво й нерухомість, управління персоналом, видобуток сировини.

У великих містах почав оживати ринок нерухомості, роботодавці цієї сфери почали публікувати вакансії для менеджерів з аренди та продажу нерухомості. За рахунок зарплат, які їм пропонують, дещо підвищилася середня зарплата у сфері будівництва та нерухомості.

Окрім ріелтерів, на зарплати вище середнього рівня можуть претендувати інженери-проектувальники. Їм пропонують до 40 тис. грн. Спеціалістам робітничих професій у сфері

будівництва платять, як і раніше, не надто високу зарплату – в середньому 11 500 грн.

Раніше повідомлялося, що аналітики назвали п'ять сфер, де можна отримувати найбільші зарплати в Україні.

Нагадаємо, раніше експерти спрогнозували, що для відновлення довоєнного рівня зарплат в Україні знадобиться приблизно 3-5 років.

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