Замість допомоги мінус на картці. Банки попереджають про нову шахрайську схему

У соцмережах розповсюджують фейкове повідомлення про термінову «перевірку карток»

Приватбанк попереджає клієнтів про нову шахрайську схему під приводом виплати допомоги від держави.

За даними банку, соцмережах розповсюджують фейкове повідомлення про термінову «перевірку карток» під приводом виплати допомоги від держави.

«У повідомленні шахраї пропонують клієнтам для «перевірки» картки перейти за посиланням на фішинговий сайт для крадіжки фінансових даних», – йдеться в повідомленні.

Банк закликає жодному разі не переходити і не дарувати шахраям персональні дані.

З інформацією про справжні державні виплати та порядок їх отримання можна ознайомитися на офіційних сторінках та каналах Приватбанку.

Банк звернувся до правоохоронних органів щодо зупинки роботи та ліквідації цього та подібних шахрайських ресурсів.

Нагадаємо, що інтернетом шириться нова шахрайська схема, в рамках якої крадуться дані платіжних карток українців.

Раніше кіберфахівці пояснили, як розпізнати лист від хакера.

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