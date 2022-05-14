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    Кіберфахівці пояснили, як розпізнати лист від хакера

    Кіберфахівці радять ставитися до усіх електронних листів з обережністю - Кіберфахівці пояснили, як розпізнати лист від хакера
    Кіберфахівці радять ставитися до усіх електронних листів з обережністю
    фото з відкритих джерел

    Фахівці Держспецзв'язку дали поради українцям, як зрозуміти, що лист надіслав хакер

    Україна регулярно піддається кібератакам з боку Росії. В таких умовах вкрай важливо вміти розпізнати лист від кіберзловмисника, щоб зберегти свої особисті дані в безпеці. У Держспецзв'язку дали українцям важливі рекомендації.

    Щодня ми отримуємо безліч листів і повідомлень на пошту або месенджери. Серед них цілком можуть ховатися і шкідливі повідомлення від хакерів, які намагаються отримати доступ до комп'ютера і особистих даних.

    Кіберфахівці радять ставитися до листів з обережністю. Зокрема, якщо він прийшов від невідомого відправника, а його адреса електронної пошти в доменах ru або mail.ru, yandex.ru та інші.

    Також потрібно звернути увагу на тему листа, якщо він стосується сфери, з якою ви не стикалися, то краще проігнорувати повідомлення. Крім того, небезпеку несуть листи з вкладеними файлами, з якими просять щось зробити. Ні в якому разі не можна їх відкривати.

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    Кіберфахівці пояснили, як розпізнати лист від хакера
    Кіберфахівці пояснили, як розпізнати лист від хакера
    Кіберфахівці пояснили, як розпізнати лист від хакера
    Кіберфахівці пояснили, як розпізнати лист від хакера

    Нагадаємо, раніше хакери підробили сайти сервісцентрів МВС й крали дані водійських посвідчень. Підроблені ресурси зловмисники «просували» за допомогою реклами у соцмережах.

    Теги: росія окупанти шахрайство кібератака війна Україна окупація хакер #stoprussia
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    Кіберфахівці пояснили, як розпізнати лист від хакера