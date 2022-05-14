Кіберфахівці пояснили, як розпізнати лист від хакера

Фахівці Держспецзв'язку дали поради українцям, як зрозуміти, що лист надіслав хакер

Україна регулярно піддається кібератакам з боку Росії. В таких умовах вкрай важливо вміти розпізнати лист від кіберзловмисника, щоб зберегти свої особисті дані в безпеці. У Держспецзв'язку дали українцям важливі рекомендації.

Щодня ми отримуємо безліч листів і повідомлень на пошту або месенджери. Серед них цілком можуть ховатися і шкідливі повідомлення від хакерів, які намагаються отримати доступ до комп'ютера і особистих даних.

Кіберфахівці радять ставитися до листів з обережністю. Зокрема, якщо він прийшов від невідомого відправника, а його адреса електронної пошти в доменах ru або mail.ru, yandex.ru та інші.

Також потрібно звернути увагу на тему листа, якщо він стосується сфери, з якою ви не стикалися, то краще проігнорувати повідомлення. Крім того, небезпеку несуть листи з вкладеними файлами, з якими просять щось зробити. Ні в якому разі не можна їх відкривати.

Нагадаємо, раніше хакери підробили сайти сервісцентрів МВС й крали дані водійських посвідчень. Підроблені ресурси зловмисники «просували» за допомогою реклами у соцмережах.