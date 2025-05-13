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Найвидатніший шахіст сторіччя повідомив, що незабаром стане батьком

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Найвидатніший шахіст сторіччя повідомив, що незабаром стане батьком
Магнус та Елла Вікторія одружилися у січні цього року

16-й чемпіон світу опублікував у соцмережі фотографії своєї вагітної дружини

Норвезький шахіст Магнус Карлсен повідомив, що незабаром стане батьком. Про це інформує «Главком».

16-й чемпіон світу опублікував у соцмережі фотографії своєї дружини Елли Вікторії і написав: «Моя прекрасна вагітна дружина».

Магнус та Елла Вікторія одружилися у січні цього року.

Нагадаємо, Магнус Карлсен на гала-вечері Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ), присвяченій сторіччю організації, отримав нагороду найвидатнішому шахісту останнього сторіччя. Після цього він виступив із потужною промовою на підтримку України. 

«Якось дивно отримувати цю нагороду в той час, коли я все ще активний гравець. Зараз мене більше хвилює матч Норвегії проти В’єтнаму. Я, звичайно, щасливий отримати цю нагороду, але, на мою особисту думку, Гаррі Каспаров (радянський та російський шахіст єврейсько-вірменського походження, тринадцятий чемпіон світу з шахів, – «Главком») зробив кращу кар’єру, ніж я. Я розумію, чому я отримав цю нагороду, але я все одно вважаю, що він більш гідний. Але я сказав би, принаймні на честь Гаррі, тому що я впевнений, він скористався б можливістю порадити не відновлювати російську і білоруську шахову федерацію, так що я теж так вчиню. Дякую!», – заявив Магнус.

Як повідомлялося, «Талібан» заборонив гру в шахи в Афганістані.

Афганські таліби оголосили шахову гру харамом. Міністерство заохочення доброчесності та запобігання пороку руху «Талібан» оголосило, що гра в шахи заборонена і закрила Афганську шахову федерацію.

9 травня афганські шахісти звернулися до Департаменту спорту з проханням дозволити їм грати у шахи, а також отримувати фінансову допомогу для організації роботи шахових груп та змагань.

Представники Департаменту спорту та фізичного виховання «Талібану» повідомили їм, що указ еміра оголошує шахи забороненими та позбавив федерацію можливості продовжувати свою діяльність.

Афганська шахова федерація після приходу до влади «Талібану» продовжувала існувати і працювати, навчаючи грі в шахи як чоловіків, так і жінок. У країни навіть проводилися змагання з шахів.

Теги: Маґнус Карлсен шахи вагітність

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