Лікарня «Феофанія» відтепер надає послуги для всіх громадян – голова КМВА

«Феофанія» приймає на лікування громадян, які постраждали від ворожих обстрілів

У «Феофанії» надають безоплатну допомогу всім громадянам України за направленням від сімейного або лікаря-спеціаліста відповідно до договору з НСЗУ

Київська лікарня «Феофанія» відтепер надає послуги для всіх в межах «Програми медичних гарантій». Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко, інформує «Главком»

«Київська лікарня «Феофанія» відтепер надає послуги для всіх в межах «Програми медичних гарантій». Відповідний Указ раніше підписав президент України Володимир Зеленський. Вже сьогодні у «Феофанії» надають безоплатну спеціалізовану медичну допомогу всім громадянам України, які мають електронне направлення від сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста відповідно до договору з НСЗУ», – ідеться у повідомленні.

Очільник КМВА зазначив, що лікарня надає допомогу громадянам, що зазнали поранень через ворожі обстріли.

«Не менш важливо, що «Феофанія» приймає на лікування громадян, які постраждали від ворожих обстрілів. Місцеві спеціалісти успішно працюють над лікуванням важких травм, саме тому в «Феофанію» відправляють пацієнтів з важкими пораненнями», – зазначив Ткаченко.

Записатися на консультацію, обстеження або організувати планову госпіталізацію можна за цими контактами: телефон (044) 299-49-10 або відправити запит для запису на прийом.

Лінія запису працює щодня з 08:00 до 18:00, без вихідних.

Ткаченко наголосив, що КМВА спільно з закладом готова поглиблювати співпрацю, щоб зробити «Феофанію» не лише доступною для громадян, але й опорним медичним закладом для столиці.

Нагадаємо, сімейний лікар може ініціювати розрив декларації з пацієнтом, якщо той не звертався протягом трьох років або не виконує медичні приписи.

До слова, обрати сімейного лікаря та підписати з ним декларацію можна незалежно від місця проживання або реєстрації. При виборі спеціаліста рекомендовано зважати на його стаж, компетенції, зручність розташування його місця прийому, персональні якості, тощо.