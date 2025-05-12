Що відбувається із психічним здоров'ям українців? Оприлюднено тривожні дані

За оцінкою ВООЗ, близько дев'яти мільйонів українців потребують або потребуватимуть допомоги з приводу ментального здоров'я

Голова НСЗУ: Кожна третя людина в Україні вже має або депресивний стан, або ознаки ПТСР, або ж інші симптоми порушення психічного здоров'я

В Україні суттєво зростає кількість звернень до лікарів з приводу розладів ментального здоров’я, таких як депресія, порушення сну, апатія, ПТСР. Про це повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак під час у етері телемарафону, повідомляє «Главком».

«Аналізуючи кількість послуг, які закуповує держава, ми бачимо, що українці все частіше з'являються у свого сімейного лікаря або у лікарів амбулаторної чи спеціалізованої ланки з такими тривожними станами, як депресія, порушення сну, тривога, апатія, ПТСР (посттравматичний стресовий розлад, – «Главком»), зловживання алкогольними чи наркотичними засобами, що є ознакою втрати певної стійкості в частині ментального здоров'я. Починаючи з 2022 року, кількість таких пацієнтів зросла удвічі, а по деяких напрямах навіть і більше», – зазначила Наталія Гусак.

Вона зазначає, що наразі в Україні кожна третя людина вже має або депресивний стан, або зазнала ознак ПТСР, або ж має інші симптоми порушення психічного здоров'я.

За оцінкою ВООЗ, близько дев'яти мільйонів українців потребують зараз або потребуватимуть надалі допомоги з приводу зазначених станів.

Очільниця НСЗУ наголосила, що дуже важливо не відкладати турботу про своє ментальне здоров’я, оскільки воно має суттєвий вплив на здоров’я фізичне.

За останні три роки лікарі спостерігають збільшення випадків загострення хронічних захворювань, а також випадків інсультів, інфарктів, онкологічних захворювань, причиною яких також є фактори ментального характеру.

Наталія Гусак наголосила, що з 2021 року за програмою реімбурсації «Доступні ліки» українці можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою лікарські засоби саме за напрямом «розлад психіки» і закликала не нехтувати такою можливістю.

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