Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Що відбувається із психічним здоров'ям українців? Оприлюднено тривожні дані

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
google social img telegram social img facebook social img
Що відбувається із психічним здоров'ям українців? Оприлюднено тривожні дані
За оцінкою ВООЗ, близько дев'яти мільйонів українців потребують або потребуватимуть допомоги з приводу ментального здоров'я
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Голова НСЗУ: Кожна третя людина в Україні вже має або депресивний стан, або ознаки ПТСР, або ж інші симптоми порушення психічного здоров'я

В Україні суттєво зростає кількість звернень до лікарів з приводу розладів ментального здоров’я, таких як депресія, порушення сну, апатія, ПТСР. Про це повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак під час у етері телемарафону, повідомляє «Главком».

«Аналізуючи кількість послуг, які закуповує держава, ми бачимо, що українці все частіше з'являються у свого сімейного лікаря або у лікарів амбулаторної чи спеціалізованої ланки з такими тривожними станами, як депресія, порушення сну, тривога, апатія, ПТСР (посттравматичний стресовий розлад, – «Главком»), зловживання алкогольними чи наркотичними засобами, що є ознакою втрати певної стійкості в частині ментального здоров'я. Починаючи з 2022 року, кількість таких пацієнтів зросла удвічі, а по деяких напрямах навіть і більше», – зазначила Наталія Гусак.

Вона зазначає, що наразі в Україні кожна третя людина вже має або депресивний стан, або зазнала ознак ПТСР, або ж має інші симптоми порушення психічного здоров'я.

За оцінкою ВООЗ, близько дев'яти мільйонів українців потребують зараз або потребуватимуть надалі допомоги з приводу зазначених станів.

Очільниця НСЗУ наголосила, що дуже важливо не відкладати турботу про своє ментальне здоров’я, оскільки воно має суттєвий вплив на здоров’я фізичне.

За останні три роки лікарі спостерігають збільшення випадків загострення хронічних захворювань, а також випадків інсультів, інфарктів, онкологічних захворювань, причиною яких також є фактори ментального характеру.

Наталія Гусак наголосила, що з 2021 року за програмою реімбурсації «Доступні ліки» українці можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою лікарські засоби саме за напрямом «розлад психіки» і закликала не нехтувати такою можливістю.

Нагадаємо, що у Києві зафіксували спалах гепатиту А, який вже торкнувся 33 людей, серед яких більшість – діти. Хворі перебувають на лікуванні у медичних закладах столиці. 

Раніше у київському «Охматдиті» вперше в Україні провели АВО-несумісну трансплантацію печінки чотиримісячному хлопчику. Малюку пересадили частину печінки від мами попри те, що вони мають різні групи крові.

Теги: здоров'я НСЗУ тривога депресія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
Повітряна тривога у Києві тривала півгодини
14 квiтня, 00:09
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 40 хвилин
22 квiтня, 01:43
Основна аудиторія продукту – люди з короткозорістю та користувачі прогресивних лінз
Фінський стартап зробив окуляри, що автоматично підлаштовуються під зір
1 травня, 13:00
Активність Сонця з 28 по 30 квітня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 28-30 квітня: якою буде сонячна активність
28 квiтня, 07:05
Головні новини ночі проти 30 квітня
Обстріл Харкова та Дніпра: головне за ніч
30 квiтня, 05:40
Відтепер, коли небезпека є лише для певного району, тривогу оголошуватимуть лише там
На Дніпропетровщині запроваджено нову систему оповіщення про тривогу
1 травня, 16:06
Лікарі вперше у світі успішно пересадили серце, яке не зупинялося ні на секунду
Лікарі вперше у світі успішно пересадили серце, яке не зупинялося ні на секунду
5 травня, 06:20
Внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син
Нічна дронова атака виявила тривожну тенденцію серед мешканців столиці
7 травня, 11:57
Поїзди курсують на «червоній» лінії лише на ділянці від станції «Академмістечко» до станції «Театральна»
Київське метро нагадало пасажирам про особливості руху під час повітряної тривоги
7 травня, 12:36

Здоров'я

Що відбувається із психічним здоров'ям українців? Оприлюднено тривожні дані
Що відбувається із психічним здоров'ям українців? Оприлюднено тривожні дані
У Києві зафіксовано спалах небезпечної інфекційної хвороби
У Києві зафіксовано спалах небезпечної інфекційної хвороби
Прогноз магнітних бур на 10-12 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 10-12 травня: якою буде сонячна активність
Рак грудей – не вирок. Дівчина, яка увійшла в ремісію, поділилася алгоритмом дій
Рак грудей – не вирок. Дівчина, яка увійшла в ремісію, поділилася алгоритмом дій
Прогноз магнітних бур на 7-9 травня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-9 травня: якою буде сонячна активність
«Бувають неадекватні пацієнти». Пластичний хірург пояснив, чому відмовляється від операцій
«Бувають неадекватні пацієнти». Пластичний хірург пояснив, чому відмовляється від операцій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
60K
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
40K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувало» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
29K
Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія
27K
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua