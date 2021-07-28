Без розробки механізмів фінансування НПСВ екомодернізація енергетики буде зірвана, – ЄБА

НПСВ був затверджений розпорядженням Кабміну у листопаді 2017 року

Європейська Бізнес Асоціація закликала Уряд у найближчі терміни розробити механізм фінансування заходів екомодернізації енергетики, що передбачені Національним планом скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ), щоб не зірвати процес екоекомодернізації енергетики.

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві асоціації. В ній аналізується прийнята 16 липня Верховною радою постанова №5129 про імплементацію Нацплану по викидах.

Документом передбачається реалізація НПСВ, зокрема, скорочення викидів діоксиду сірки, оксидів азоту та твердих частинок (пилу), визначення джерел та інструментів фінансування екомодернізації, оновлення плану та переліку установок, які потребують модернізації або виведення з експлуатації та ін.

«Прийнята постанова – це не тільки нагадування про зобов’язання України перед міжнародним товариством в частині зменшення промислового забруднення. Це своєрідний крок назустріч енергетичній незалежності нашої держави, особливо важливий у світлі останніх змін щодо українського енергетичного майбутнього. В цьому контексті, критично важливим постає питання щодо розробки механізму фінансування здійснення заходів, які передбачені НПСВ, без яких реалізація екомодернізації енергетики буде зірвана», – підкреслили в асоціації.

Як повідомлялося раніше, українські ТЕС не можуть виконати модернізацію на скорочення викидів через відсутність коштів на звичайні ремонти. За даними Міненерго, на реалізацію цих ініціатив потрібно щонайменше 4,3 млрд євро, тому в профільному міністерстві зайнялися актуалізацією Нацплану і пошуком механізмів фінансування екомодернізації.

Нагадаємо, НПСВ був затверджений розпорядженням Кабміну у листопаді 2017 року. Він має на меті знизити на 72% викиди оксидів азоту до 2033 року, на 95% викиди сірки та пилу до 2028 року. З цією метою у НПСВ визначено 90 установок, на яких повинні бути встановлені пило-, сірко- та азотоочистки. Ще 135 установок після відпрацювання певного часу (20 або 40 тисяч годин) повинні бути виведені з експлуатації.