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    Уряд змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони

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    Продовжити роботу зможуть тільки ті освітні установи, в яких вакциновані 80% співробітників - Уряд змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони
    Продовжити роботу зможуть тільки ті освітні установи, в яких вакциновані 80% співробітників
    Фото з відкритих джерел

    Працівники шкіл повинні пройти повний курс вакцинації

    Кабмін змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони карантину. Продовжити роботу зможуть тільки ті освітні установи, в яких вакциновані 80% співробітників. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду в середу, 28 липня.

    За словами міністра, працівники шкіл повинні пройти повний курс вакцинації.

    «У разі виходу регіону із «зеленої» зони, тобто потрапляння в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зону, щоб установа продовжила роботу, їй потрібно мати не менш як 80% повністю вакцинованих працівників», – сказав Ляшко.

    Як відомо, Україна вводить обов'язкову самоізоляцію при в'їзді з Росії та Індії

    До слова, влада готує грошову допомогу багатодітним сім'ям: скільки можна отримати.

    Нагадаємо, Міносвіти виділить 150 мільйонів на оновлення «профтехів».

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    Теги: Кабмін школа Україна карантин щеплення вакцинація уряд вчитель коронавірус Віктор Ляшко
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    Уряд змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони