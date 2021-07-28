Уряд змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони
Працівники шкіл повинні пройти повний курс вакцинації
Кабмін змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони карантину. Продовжити роботу зможуть тільки ті освітні установи, в яких вакциновані 80% співробітників. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду в середу, 28 липня.
За словами міністра, працівники шкіл повинні пройти повний курс вакцинації.
«У разі виходу регіону із «зеленої» зони, тобто потрапляння в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зону, щоб установа продовжила роботу, їй потрібно мати не менш як 80% повністю вакцинованих працівників», – сказав Ляшко.
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