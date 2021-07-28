Уряд змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони

Продовжити роботу зможуть тільки ті освітні установи, в яких вакциновані 80% співробітників

Працівники шкіл повинні пройти повний курс вакцинації

Кабмін змінив умови роботи шкіл після виходу із «зеленої» зони карантину. Продовжити роботу зможуть тільки ті освітні установи, в яких вакциновані 80% співробітників. Про це повідомив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні уряду в середу, 28 липня.

За словами міністра, працівники шкіл повинні пройти повний курс вакцинації.

«У разі виходу регіону із «зеленої» зони, тобто потрапляння в «жовту», «помаранчеву» або «червону» зону, щоб установа продовжила роботу, їй потрібно мати не менш як 80% повністю вакцинованих працівників», – сказав Ляшко.

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